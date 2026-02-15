Москву масовано атакують безпілотники: мер Собянін заявляє про збиття дронів (відео)

У неділю, 15 лютого, столицю Російської Федерації атакують невідомі БПЛА. Мер Сергій Собянін повідомляє про роботу ППО.

Невідомі дрони обрали своєю ціллю Москву. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона нібито знищила у небі вже 15 безпілотників.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — поінформував він.

Дописи Собяніна Фото: скріншот

При цьому росЗМІ з посиланням на очільника Москви повідомляють про 18 дронів, які були збиті над російською столицею.

Допис російського телеграм-каналу Фото: скріншот

У мережі публікують моменти "відбиття" атаки.

Тим часом, як відзвітували у МО РФ, лише за першу половину неділі російська ППО нібито вже знищила 102 українські безпілотники над територіями Брянської, Калузької, Тульської областей та Московського регіону. У тому числі начебто було збито три БПЛА літакового типу, що летіли на Москву.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 лютого Краснодарський край РФ масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися зокрема курортні міста Сочі та Адлер. Під ударом дронів у Сочі міг опинитися місцевий нафтопереробний завод, але найгучніше, як стверджують очевидці, було у Адлері, де від потужних вибухів у мешканців трусилися вікна та спрацьовувала сирена в автомобілях.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 12 лютого невідомі дрони атакували місто Мічурінськ у Тамбовській област Росії. Після серії потужних вибухів здійнялася пожежа на території місцевого підприємства "Прогрес".