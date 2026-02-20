Развернули систему ретрансляторов: как россияне управляют дронами из Беларуси, — InformNapalm (фото)

Украинские хакеры аналитического киберцентра Fenix более шести месяцев скрыто наблюдали за российскими операторами дронов и собрали доказательства использования территории Беларуси для атак по Украине. В рамках этой операции киберспециалисты взломали аккаунты десятков российских военных и получили доступ к системам мониторинга, которые используют операторы дронов.

В ходе этой операции было организовано круглосуточное скрытое наблюдение за аккаунтами, сообщает InformNapalm. В ходе него Силам обороны Украины передавались данные, которые способствовали противодействию российским атакам беспилотников. Также это способствовало сбору разведданных о маршрутах движения дронов и полетных задачах. Эта операция продолжалась с середины 2025 года до февраля 2026 года. Следствием, в частности, стали успешные удары Сил обороны Украины по российским пунктам управления.

Экран трансляции рабочего стола российских операторов дронов. Фото: InformNapalm

В сентябре 2025 в ходе анализа данных, перехваченных в чатах операторов дронов РФ, также была обнаружена интересная информация. Оказалось, что РФ активно использовала гражданскую инфраструктуру на территории Беларуси для прокладывания маршрутов своих дронов. Так они обеспечивали устойчивый сигнал для того, чтобы бить по целям на северных и западных границах Украины. Некоторые дроны целенаправленно летели даже на территорию некоторых стран НАТО.

Відео дня

Экран трансляции прокладки маршрутов движения. Фото: InformNapalm

И когда 8 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о применении санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко, эти обстоятельства расследования украинских киберспециалистов были среди причин. А во второй половине 2025 года на территории Беларуси Кремль развернул систему ретрансляторов для управления ударными дронами. Это усилило возможности армии РФ наносить удары по северным областям Украины. Например, удары по энергетическим объектам и железной дороге российские войска не смогли бы нанести без помощи со стороны Беларуси.

Экран операторов российских дронов. Фото: InformNapalm

Украинские киберспециалисты более полугода следили за операторами дронов РФ и установили использование территории Беларуси для атак. После этого Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко.

Итак, введенные санкции стали итогом длительной кибероперации, которую осуществляли украинские специалисты аналитического центра Fenix при поддержке волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Лукашенко из-за его поддержки России в войне против Украины. Глава государства отметил, что действия белорусского руководства способствуют ударам по украинским городам.

Также Фокус в своем эксклюзивном материале более подробно объяснял, как Россия перестраивает управление дронами и можно ли "положить" эту сеть на территории Беларуси.