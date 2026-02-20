Розгорнули систему ретрансляторів: як росіяни керують дронами з Білорусі, — InformNapalm (фото)

Українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні. У межах цієї операції кіберфахівці зламали акаунти десятків російських військових і отримали доступ до систем моніторингу, які використовують оператори дронів.

В ході цієї операції було організоване цілодобове приховане спостереження за акаунтами, повідомляє InformNapalm. В ході нього Силам оборони України передавались дані, що сприяли протидії російським атакам безпілотникиів. Також це сприяло збору розвідданих про маршрути руху дронів і польотні завдання. Ця операція тривала з середини 2025 року до люго 2026. Наслідком, зокрема, стали успішні удари Сил оборони України по російських пунктах керування.

Екран трансляції робочого столу російських операторів дронів. Фото: InformNapalm

У вересені 2025 в ході аналізу даних, перехоплених у чатах операторів дронів РФ, також було виявлено цікаву інформацію. Виявилось, що РФ активно використовувала цивільну інфраструктуру на території Білорусі для прокладання маршрутів своїх дронів. Так вони забезпечували стійкий сигнал для того, щоб бити по цілях на північних та західних кордонах України. Деякі дрони цілеспрямовано летіли навіть на територію деяких країн НАТО.

Екран трансляції прокладення маршрутів руху. Фото: InformNapalm

І коли 8 лютого 2026 президент України Володимир Зеленський оголосив про застосування санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка, ці обставини розслідування українських кіберфахівців були серед причин. А у другій половині 2025 року на території Білорусі Кремль розгорнув систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це посилило можливості армії РФ завдавати ударів по північних областях України. Наприклад, удари по енергетичних обʼєктах і залізниці російські війська не змогли б завдати без допомоги з боку Білорусі.

Екран операторів російських дронів. Фото: InformNapalm

Українські кіберфахівці понад пів року стежили за операторами дронів РФ і встановили використання території Білорусі для атак. Після цього Володимир Зеленський запровадив санкції проти Олександра Лукашенка.

Отже, запроваджені санкції стали підсумком тривалої кібероперації, яку здійснювали українські фахівці аналітичного центру Fenix за підтримки волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Олександра Лукашенка через його підтримку Росії у війні проти України. Глава держави зазначив, що дії білоруського керівництва сприяють ударам по українських містах.

Також Фокус в своєму ексклюзивному матеріалі більш детально пояснював, як Росія перебудовує управління дронами та чи можна "покласти" цю мережу на території Білорусі.