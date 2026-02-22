В Киеве прогремели взрывы: россияне атакуют столицу баллистикой

В ночь на 22 февраля в Киеве прогремели взрывы: россияне запустили по украинской столице баллистические ракеты.

Перед этим Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет из Брянска. Фокус собрал все, что известно об атаке на столицу.

Около 04:00 часов мониторинговый канал monitor сообщил о возможном выходе баллистических ракет с территории РФ в направлении Украины. Воздушные силы уточнили, что скоростные цели взяли курс на Киев.

Всего, по предварительным данным мониторинговых каналов, россияне запустили сразу 4 баллистические ракеты по столице. Через мгновение в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки.

Новость дополняется...