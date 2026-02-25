Российская артиллерия в Украине серьезно пострадала из-за отключения Starlink, — Forbes

Решение SpaceX ограничить доступ России к системе Starlink существенно повлияло на способность ее войск эффективно применять артиллерию. Перебои в коммуникациях вызвали проблемы с координацией подразделений российской армии и принятием решений.

Российская военная доктрина исторически сосредотачивалась на артиллерии за ее разрушительную силу, которую она привносит на поле боя. Однако недавнее решение SpaceX заблокировать доступ России к Starlink существенно повлияло на способность России использовать свою артиллерию, сообщает Forbes.

Хотя дроны играют все большую роль в российско-украинской войне, артиллерия остается основой боевой мощи России, а войско оккупантов расходует более 15 000 снарядов в день. И теперь сбой связи, возникший в результате отключения Starlink, создает путаницу среди подразделений и снижает их эффективность возможностей.

Современная артиллерия зависит от надежных и устойчивых сетей связи. На тактическом уровне каналы связи позволяют передовым наблюдателям и операторам беспилотников вызывать огонь и корректировать обстрелы после обнаружения сил противника. Связь также важна для синхронизации маневровых подразделений с огневой поддержкой, интеграции разведывательных данных и идентификации целей. Это позволяет артиллерии очищать территорию для продвижения пехоты и бронетехники.

В централизованной системе командования России эта зависимость очень велика. В течение последних месяцев российские войска продолжали в значительной степени полагаться на артиллерию для поддержки наземных операций на восточном и южном фронтах.

Потеря Starlink существенно повлияла на российские стратегические коммуникации. Без этой надежной сети поток информации в высшие штабы и из них был нарушен. Это заставило высшее руководство отдавать приказы без четкого понимания условий на местах.

Российские военные публично заявили, что их коммуникации остаются неповрежденными. Однако Украина систематически атакует российские терминалы тактической связи с помощью беспилотников, что еще больше ухудшает возможности армии РФ.

Появляется все больше доказательств того, что украинские войска отступают в ключевых секторах. Анализ Института изучения войны показал, что между 11 и 15 февраля украинские подразделения отбили примерно 201 квадратный километр территории к востоку от Запорожья. Это стало самым быстрым территориальным завоеванием за более чем два с половиной года.

Напомним, что командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявлял о стратегических последствиях отключения терминалов Starlink для российской армии. По его словам, эффективность российских ударов снизилась на 20-40%, поскольку эта система фактически является незаменимой для организации боевой связи.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснял: операция ВСУ на южном направлении готовилась еще до того, как российские подразделения потеряли доступ к Starlink. Он подчеркнул, что отключение связи не стало определяющим фактором в принятии решения о ее проведении.