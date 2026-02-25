Російська артилерія в Україні серйозно поcтраждала через відключення Starlink, — Forbes

Рішення SpaceX обмежити доступ Росії до системи Starlink суттєво вплинуло на здатність її військ ефективно застосовувати артилерію. Перебої в комунікаціях спричинили проблеми з координацією підрозділів російської армії і прийняттям рішень.

Російська військова доктрина історично зосереджувалася на артилерії за її руйнівну силу, яку вона привносить на поле бою. Однак нещодавнє рішення SpaceX заблокувати доступ Росії до Starlink суттєво вплинуло на здатність Росії використовувати свою артилерію, повідомляє Forbes.

Хоча дрони відіграють дедалі більшу роль у російсько-українській війні, артилерія залишається основою бойової потужності Росії, а військо окупанті витрачає понад 15 000 снарядів на день. І тепер збій зв'язку, що виник у результаті відключення Starlink, створює плутанину серед підрозділів і знижує їх ефективність можливостей.

Сучасна артилерія залежить від надійних та стійких мереж зв'язку. На тактичному рівні канали зв'язку дозволяють передовим спостерігачам та операторам безпілотників викликати вогонь та коригувати обстріли після виявлення сил противника. Зв'язок також важливий для синхронізації маневрових підрозділів з вогневою підтримкою, інтеграції розвідувальних даних та ідентифікації цілей. Це дозволяє артилерії очищати територію для просування піхоти та бронетехніки.

У централізованій системі командування Росії ця залежність є дуже великою. Протягом останніх місяців російські війська продовжували значною мірою покладатися на артилерію для підтримки наземних операцій на східному та південному фронтах.

Втрата Starlink суттєво вплинула на російські стратегічні комунікації. Без цієї надійної мережі потік інформації до вищих штабів і з них був порушений. Це змусило вище керівництво віддавати накази без чіткого розуміння умов на місцях.

Російські військові публічно заявили, що їхні комунікації залишаються неушкодженими. Однак Україна систематично атакує російські термінали тактичного зв'язку за допомогою безпілотників, що ще більше погіршує можливості армії РФ.

З'являється все більше доказів того, що українські війська відступають у ключових секторах. Аналіз Інституту вивчення війни показав, що між 11 і 15 лютого українські підрозділи відбили приблизно 201 квадратний кілометр території на схід від Запоріжжя. Це стало найшвидшим територіальним здобуттям за понад два з половиною роки.

Нагадаємо, що командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявляв про стратегічні наслідки відключення терміналів Starlink для російської армії. За його словами, ефективність російських ударів знизилася на 20–40%, оскільки ця система фактично є незамінною для організації бойового зв’язку.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський пояснював: операція ЗСУ на південному напрямку готувалася ще до того, як російські підрозділи втратили доступ до Starlink. Він наголосив, що відключення зв’язку не стало визначальним чинником у прийнятті рішення про її проведення.