Администрация президента Трампа проводит консультации с оппозиционными группами в Иране и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки. Главной задачей является попытка спровоцировать массовое восстание против режима аятолл.

Сейчас организацией снабжения и вооружения тысяч курских отрядов должно заняться Центральное разведывательное управление (ЦРУ), сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Журналисты указывают, что после начала операции "Эпическая ярость" часть групп обнародовала заявления с намеками на близкие активные действия и призывами к военным Ирана переходить на их сторону. Ранее глава Белого дома провел разговор с президентом Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри, сказал собеседник из круга высокопоставленного руководства курдов.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по местам расположения курдских формирований с помощью ударных БПЛА и пытается уничтожить политическое руководство движений. В то же время курдские оппозиционные силы, как свидетельствуют источники, могут присоединиться к наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни.

"Мы считаем, что сейчас имеем большой шанс", — заявил собеседник CNN, объясняя выбор момента.

По его словам, ополчение рассчитывает на поддержку США и Израиля. А еще в воскресенье президент Трамп обсудил с лидерами Иракского Курдистана американскую военную операцию в Иране и возможную координацию действий в дальнейшем, свидетельствуют двое американских чиновников и еще один источник, знакомый с ходом переговоров.

"Любая попытка вооружить иранские курдские группы потребует согласия иракских курдов на транзит оружия и использование территории Иракского Курдистана в качестве плацдарма. Один из собеседников отметил, что замысел заключается в том, чтобы курдские силы вступили в бой с иранскими структурами безопасности и таким образом сковали их ресурсы, облегчив выход безоружных граждан в крупных городах без риска повторения кровавых разгонов, подобных январским выступлениям", — пишут журналисты.

Другой американский чиновник сказал журналистам, что курды могли бы дестабилизировать ситуацию в регионе и растянуть военные ресурсы иранского режима. Среди других вариантов обсуждается возможность установления контроля над территориями на севере Ирана для создания буферной зоны для Израиля.

ЦРУ отказалось официально комментировать запрос журналистов. Опрошенные эксперты CNN убеждены, что в ситуации с курдами есть несколько ключевых факторов — достаточность поставок, наличие политических гарантий от США и единство среди самих курдов, которые имеют разные политические взгляды и понимание своих прав.

Ранее СМИ сообщали о реакции Путина на смерть аятоллы. Российский лидер осудил убийство Али Хаменеи как "убийство, совершенное в циничном нарушении всех норм человеческой морали и международного права".

Впоследствии стало известно, что Трамп готов поддержать кудров для свержения режима в Иране. статочного решения о поставках оружия, обучения или разведданных еще не принято.