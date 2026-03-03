Трамп готов поддержать курдов для свержения аятолл в Иране, — WSJ

Президент США Дональд Трамп открыт к возможности поддержки вооруженных групп в Иране, которые готовы взяться за оружие против режима, включая курдские формирования, имеющие значительные силы вдоль иракско-иранской границы. Окончательное решение о поставках оружия, обучения или разведданных еще не принято.

По словам американских чиновников, президент Трамп открыт для поддержки оппозиционных групп в Иране, желающих взяться за оружие для свержения режима, сообщили The Wall Street Journal. Эта идея может превратить иранские группировки в наземные силы, по крайней мере на словах поддержанные Вашингтоном.

Президент Трамп рассматривает возможность поддержки групп в Иране, которые готовы взяться за оружие против режима, сообщили американские чиновники Wall Street Journal. Этот шаг может позиционировать иранские группировки как наземные силы, по крайней мере с риторической поддержкой со стороны Вашингтона.

Відео дня

По словам чиновников, Трамп в воскресенье разговаривал с курдскими лидерами в Иране. Также он продолжает взаимодействовать с другими местными лидерами, которые могут использовать ослабление центральной власти. Курды удерживают значительные силы вдоль иракско-иранской границы. Трамп рассматривает возможность использования их потенциала для подрыва позиций режима в Тегеране после нанесенных им ударов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент Трамп разговаривал со многими региональными партнерами, но прямо не подтвердила выбор Трампом союзника.

По словам официальных лиц, Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. В частности, нет решения относительно того, будет ли он предоставлять оружие, инструкторов и разведывательную поддержку антиправительственным группам. Поддержка ополченцев может еще больше осложнить дипломатические отношения и повлиять на геополитическую стабильность региона.

Напомним, что на фоне войны с Ираном Дональд Трамп заявлял, что США потратили значительную часть своих запасов вооружения на поддержку Украины. В то же время он заверил в "почти неограниченных" возможностях американского арсенала. Фокус анализировал, может ли такая риторика свидетельствовать об изменении подходов Вашингтона к Киеву.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в чрезмерных объемах поставок оружия Украине. Они, по его словам, привели к сокращению американских запасов. Он подчеркнул, что эти поставки не были должным образом компенсированы их пополнением, и это может сказаться на боеготовности армии США.