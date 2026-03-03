Трамп готовий підтримати курдів для повалення аятол в Ірані, — WSJ

Президент США Дональд Трамп відкритий до можливості підтримки збройних груп в Ірані, які готові взятися за зброю проти режиму, включно з курдськими формуваннями, що мають значні сили вздовж іраксько-іранського кордону. Остаточного рішення щодо постачання зброї, навчання чи розвідданих ще не ухвалено.

За словами американських чиновників, президент Трамп відкритий для підтримки опозиційних груп в Ірані, які бажають взятися за зброю для повалення режиму, повідомили The Wall Street Journal. Ця ідея може перетворити іранські угруповання на наземні сили, принаймні на словах підтримані Вашингтоном.

Президент Трамп розглядає можливість підтримки груп в Ірані, які готові взятися за зброю проти режиму, повідомили американські чиновники Wall Street Journal. Цей крок може позиціонувати іранські угруповання як наземні сили, принаймні з риторичною підтримкою з боку Вашингтона.

За словами чиновників, Трамп у неділю розмовляв з курдськими лідерами в Ірані. Також він продовжує взаємодіяти з іншими місцевими лідерами, які можуть використати ослаблення центральної влади. Курди утримують значні сили вздовж іраксько-іранського кордону. Трамп розглядає можливість використання їхнього потенціалу для підриву позицій режиму в Тегерані після нанесених ним ударів.

Відео дня

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент Трамп розмовляв з багатьма регіональними партнерами, але прямо не підтвердила вибір Трампом союзника.

За словами офіційних осіб, Трамп ще не прийняв остаточного рішення з цього питання. Зокрема, немає рішення щодо того, чи надаватиме він зброю, інструкторів та розвідувальну підтримку антиурядовим групам. Підтримка ополченців може ще більше ускладнити дипломатичні відносини та вплинути на геополітичну стабільність регіону.

Нагадаємо, що на тлі війни з Іраном Дональд Трамп заявляв, що США витратили значну частину своїх запасів озброєння на підтримку України. Водночас він запевнив у "майже необмежених" можливостях американського арсеналу. Фокус аналізував, чи може така риторика свідчити про зміну підходів Вашингтона до Києва.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена у надмірних обсягах постачання зброї Україні. Вони, за його словами, призвели до скорочення американських запасів. Він наголосив, що ці поставки не були належним чином компенсовані їх поповненням, і це може позначитися на боєготовності армії США.