"Неограниченный запас", но не для Украины: сократятся ли поставки оружия на фоне войны США с Ираном

На фоне войны с Ираном Дональд Трамп заявил, что США якобы "потратили" значительную часть своих запасов вооружения на помощь Украине, но в то же время заверил в "почти неограниченных" возможностях американского арсенала. Фокус разбирался, означает ли это изменение правил игры для Киева и как ближневосточная эскалация может повлиять на баланс вооружений между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время предыдущей администрации Соединенные Штаты якобы значительно "потратили" свои запасы вооружений на помощь Украине, и критиковал решение своего предшественника относительно того, как это происходило. По его словам, подход к передаче вооружений был неправильным, потому что не компенсировал потраченные ресурсы. Например, Трамп назвал передачу высокотехнологичного оружия "бесплатной" и указал на это как на проблему для арсеналов США.

В то же время Трамп утверждает, что военные запасы Соединенных Штатов сейчас являются "почти неограниченными" и достаточны для того, чтобы вести войну "вечно" — включая нынешний конфликт в регионе Ближнего Востока, где США и союзники уже начали боевые действия против Ирана. В частности, он отметил, что запасы среднего и среднего-высшего класса боеприпасов сейчас "никогда не были выше", и эти ресурсы позволяют вести боевые действия "успешно и долго".

Несмотря на критику Трампа относительно "потраченного" оружия, реальная практика его поставки Украине отличается от полностью бесплатных передач из самих американских арсеналов. С сентября 2025 года большие поставки американских вооружений для Украины официально согласовываются в рамках механизмов, где НАТО-союзники покупают это оружие у США и затем передают его Киеву (например, в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List — PURL). Такой подход означает, что определенная часть вооружения поставляется не просто как подарок, а как контрактные поставки, оплаченные союзниками, а не непосредственно американским бюджетом.

На фоне заявлений Трампа и потенциального расширения военной операции США против Ирана возникает вопрос, может ли это повлиять на объемы поставок вооружения Украине. Аналитики обращают внимание, что активные боевые действия на Ближнем Востоке могут увеличить внутренний спрос США на боеприпасы и системы ПВО, что теоретически способно повлиять на темпы производства и экспорта. В то же время официальных решений о сокращении поддержки Украины пока не объявлялось.

Оружие для Украины: почему США не могут просто "передумать"

Военно-политический обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что продажа оружия — это не политическое обещание, а контрактное обязательство.

"Когда подписывается соглашение на поставку вооружения, сторона-продавец берет на себя четкие юридические обязательства по срокам и объемам поставки боекомплекта и другой заказанной продукции. Если поставки не происходят вовремя — прежде всего странам Европейского Союза, которые покупают это оружие у США, а затем передают Украине, — запускается механизм штрафных санкций за срыв сроков выполнения контракта", — объясняет Фокусу эксперт.

И это, по его словам, принципиальная разница с предыдущим форматом помощи. Ранее администрация Байдена могла объявить о пакете военной поддержки, скажем, в январе 2023 года, но фактическая поставка вооружения происходила значительно позже — иногда через год или даже больше. В таком случае не существовало жестких контрактных обязательств перед Украиной с конкретными штрафами за задержки. Это была помощь, а не коммерческая сделка.

"Сейчас модель другая: Европа закупает у США вооружение для Украины. Если, условно, была согласована продажа оружия на сумму 10 миллиардов долларов, то это уже контракт. А контракт предусматривает ответственность. Если отдельные позиции не поставляются в установленные сроки, США будут нести финансовую ответственность — правда, не перед Украиной, а перед европейскими партнерами, которые оплатили эти поставки", — продолжает Коваленко.

И тут эксперт задает логичный вопрос: заинтересован ли Дональд Трамп в штрафных санкциях? Очевидно, нет. Американский лидер позиционирует себя как политик, который зарабатывает деньги, а не теряет их. Продажа оружия — это бизнес, и для американского военно-промышленного комплекса это большие прибыли. Особенно учитывая то, что именно оборонные корпорации являются одними из ключевых игроков американской экономики и имеют влияние на политические процессы, включая выборы в Конгресс.

Несмотря на громкие заявления Трампа, существует и обратная сторона: если США начнут тормозить или недопоставлять уже законтрактованное вооружение, это может создать проблемы для самой американской стороны — прежде всего в отношениях с европейскими союзниками. И это касается, в частности, ракет к системам Patriot.

"В то же время важно понимать: ракеты к Patriot производятся не только в США. Есть другие страны, которые участвуют в производстве и могут осуществлять реэкспорт через механизмы Европейского Союза или через отдельные европейские государства. То есть вопрос поставки ПВО не сводится исключительно к американскому решению", — говорит Коваленко.

Означает ли это, что опасения по поводу сокращения поставок из-за войны США против Ирана безосновательны? Отчасти да, но с важным уточнением.

"Дефицит систем ПВО в Украине существовал и раньше — и он сохраняется. Нас не обеспечивают в избытке пусковыми установками, радарами или зенитными ракетами. Американский военно-промышленный комплекс физически не способен производить такое количество продукции, чтобы полностью покрыть потребности всех партнеров одновременно", — отмечает эксперт.

Следовательно, дефицит будет оставаться. Но это не означает автоматического прекращения поддержки Украины из-за эскалации на Ближнем Востоке. Контрактная модель поставок создает дополнительные гарантии выполнения обязательств — даже в сложных геополитических условиях.

Баланс вооружений России и Украины на фоне войны США и Ирана

Война США против Ирана может повлиять не только на поставки вооружения для Украины, но прежде всего — для России.

"Надо понимать: Иран — это один из ключевых военно-технологических доноров Российской Федерации. Без иранских дронов типа Shahed Россия не смогла бы перейти к такому масштабу ударов по украинской энергетике. Речь идет не только о поставках готовых БПЛА, но и о передаче технологий, компонентов и запуске производства на территории РФ", — отмечает военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, в случае существенного ослабления иранской военно-промышленной инфраструктуры Россия рискует потерять стабильные каналы поставок дронов и ракетных компонентов.

"Если США и их союзники разрушат или серьезно ограничат возможности иранского ВПК, это напрямую ударит по российским возможностям ведения войны против Украины. Интенсивность атак может снизиться, ведь Москва в значительной степени компенсировала собственные производственные проблемы именно за счет сотрудничества с Тегераном", — объясняет эксперт.

Впрочем, есть и другая сторона ситуации — конкуренция за ресурсы противовоздушной обороны.

"Эскалация на Ближнем Востоке автоматически увеличивает потребность союзников США в системах ПВО и ракетах-перехватчиках. А производство этих ракет — ограничено. Их изготовление длится месяцами, и когда одновременно функционируют два больших театра боевых действий — украинский и ближневосточный — возникает конкуренция за один и тот же ресурс", — отмечает аналитик.

По его словам, каждый дополнительный комплекс, развернутый на Ближнем Востоке, — это потенциально меньше возможностей для других регионов.

"Украина уже находится в условиях дефицита ПВО. И если глобальный ресурс перехватчиков будет перераспределяться, это создает дополнительные риски. Но в то же время не стоит говорить об автоматическом сворачивании поддержки — стратегически для США важно не допустить усиления России", — заключает Снегирев.

Таким образом, война США против Ирана для Украины имеет двойной эффект: стратегический шанс ослабить военного партнера Кремля и тактический риск более жесткой конкуренции за системы ПВО.

Напомним, президент Украины предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбиванию иранских беспилотников, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на перемирие в войне России против Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана не продлится дольше, чем четыре недели, но не исключил, что придется ввести наземные войска.