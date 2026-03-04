США планують озброїти курдів для організації народного повстання в Ірані, — СNN (відео)

Адміністрація президента Трампа проводить консультації з опозиційними групами в Ірані та курдськими лідерами в Іраку щодо надання їм військової підтримки. Головною задачею є спроба спровокувати масове повстання проти режиму аятол.

Наразі організацією постачання й озброєння тисяч курських загонів має зайнятися Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), повідомляє CNN з посилання на кілька джерел, обізнаних із ситуацією.

Журналісти вказують, що після початку операції "Епічна лють" частина груп оприлюднила заяви з натяками на близькі активні дії та закликами до військових Ірану переходити на їхній бік. Раніше глава Білого дому провів розмову з президентом Демократичної партії Іранського Курдистану Мустафою Хіджрі, сказав співрозмовник з кола високопоставленого керівництва курдів.

У відповідь на це Корпус вартових ісламської революції (КВІР) розпочав завдати ударів по місцях розташування курдських формувань за допомогою ударних БПЛА та намагається знищити політичне керівництво рухів. Водночас курдські опозиційні сили, як свідчать джерела, можуть долучитися до наземної операції на заході Ірану найближчими днями.

"Ми вважаємо, що зараз маємо великий шанс", — заявив співрозмовник CNN, пояснюючи вибір моменту.

За його словами, ополчення розраховують на підтримку США та Ізраїлю. А ще в неділю президент Трамп обговорив із лідерами Іракського Курдистану американську військову операцію в Ірані та можливу координацію дій у подальшому, свідчать двоє американських посадовців і ще одне джерело, знайоме з перебігом переговорів.

"Будь-яка спроба озброїти іранські курдські групи потребуватиме згоди іракських курдів на транзит зброї та використання території Іракського Курдистану як плацдарму. Один зі співрозмовників зазначив, що задум полягає в тому, щоб курдські сили вступили в бій з іранськими структурами безпеки й таким чином скували їхні ресурси, полегшивши вихід беззбройних громадян у великих містах без ризику повторення кривавих розгонів, подібних до січневих виступів", — пишуть журналісти.

Інший американський посадовець сказав журналістам, що курди могли б дестабілізувати ситуацію в регіоні та розтягнути військові ресурси іранського режиму. Серед інших варіантів обговорюється можливість встановлення контролю над територіями на півночі Ірану для створення буферної зони для Ізраїлю.

ЦРУ відмовилося офіційно коментувати запит журналістів. Опитані експерти CNN переконані, що в ситуації з курдами є кілька ключових факторів — достатність постачання, наявність політичних гарантій від США та єдність серед самих курдів, які мають різні політичні погляди та розуміння своїх прав.

Раніше ЗМІ повідомляли про реакцію Путіна на смерть аятоли. Російський лідер засудив убивство Алі Хаменеї як "убивство, вчинене в цинічному порушенні всіх норм людської моралі та міжнародного права".

Згодом стало відомо, що Трамп готовий підтримати кудрів для повалення режиму в Ірані. статочного рішення щодо постачання зброї, навчання чи розвідданих ще не ухвалено.