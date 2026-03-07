Разработчики готовят качественную украинскую альтернативу "Мавику": особенности и преимущества (видео)

Компания Vyriy сообщила, что сейчас работает над созданием отечественного аналога разведывательного коптера, который станет альтернативой популярного DJI Mavic. Разработчики также рассказали, какие характеристики и преимущества будет иметь дрон над китайским аналогом.

Глава предприятия Алексей Бабенко сообщил, что аппарат уже прошел начальный этап разработки. Об этом он рассказал во время стрима на канале"Милитарный".

Теперь "Славик" выполняет полеты, ведет видеосъемку и оснащен пультом управления по образцу DJI Matrice 4. Ткакож новый коптер имеет программное обеспечение в стиле DJI Mavic и стабилизированной камерой.

"Он уже сам зависает, сумеет... в принципе, все функции есть, и он уже хорошо выглядит", — сообщил представитель компании Vyriy

По словам господина Бабенко, боевые испытания запланированы уже на ближайшие одну-две недели. Впоследствии планируется публичная презентация и старт серийного производства.

Аналог "Мавика": характеристики и возможности

Среди ключевых отличий от китайского конкурента — это конструкция дрона, где есть крепежные планки для дополнительной нагрузки для сбросов и ретранслятора. Дальность связи на полигоне достигла 50 км, в реальных боевых условиях — до 30 км.

Также система ориентирования по маякам, которая позволяет сохранять связь в условиях РЭБ и возвращаться к оператору. Интерфейс и пульт управления будут максимально похожи на DJI, а сам коптер функцию захвата и автоматического сопровождения цели.

Сейчас ориентировочная цена дневной версии — $4000-4500, тепловизионной — на ;500-1000 долларов больше. Запланированная продолжительность полета составляет до двух часов.

"Пока получается где-то 1,5 часа, но мы еще ничего не оптимизировали, поэтому, я думаю, получится 2 часа. А 2 часа полета — это примерно вчетверо больше, чем время полета Mavic", — пояснил Бабенко.

