Розробники готують якісну українську альтернативу "Мавіку": особливості та переваги (відео)

Компанія Vyriy повідомила, що наразі працює над створенням вітчизняного аналога розвідувального коптера, який стане альтернативою популярного DJI Mavic. Розробники також розповіли, які характеристики та переваги матиме дрон над китайським аналогом.

Очільник підприємства Олексій Бабенко повідомив, що апарат уже пройшов початковий етап розробки. Про це він розповів під час стриму на каналі "Мілітарний".

Тепер "Славік" виконує польоти, веде відеозйомку та оснащений пультом управління за зразком DJI Matrice 4. Ткакож новий коптер має програмне забезпечення у стилі DJI Mavic та стабілізованою камерою.

"Він уже сам зависає, зумиться… у принципі, всі функції є, і він уже має гарний вигляд", — повідомив представник компанії Vyriy

За словами пана Бабенка, бойові випробування заплановані вже на найближчі один-два тижні. Згодом планується публічна презентація та старт серійного виробництва.

Аналог "Мавіка": характеристики та можливості

Серед ключових відмінностей від китайського конкурента — це конструкція дрона, де є кріпильні планки для додаткового навантаження для скидів і ретранслятора. Дальність зв'язку на полігоні досягла 50 км, в реальних бойових умовах — до 30 км.

Також система орієнтування за маяками, яка дозволяє зберігати зв'язок в умовах РЕБ та повертатися до оператора. Інтерфейс і пульт управління будуть максимально схожі на DJI, а сам коптер функцію захоплення та автоматичного супроводження цілі.

Наразі орієнтовна ціна денної версії — $4000–4500, тепловізійної — на ;500–1000 доларів більше. Запланована тривалість польоту складає до двох годин.

"Поки виходить десь 1,5 години, але ми ще нічого не оптимізовували, тому, я думаю, вийде 2 години. А 2 години польоту — це приблизно вчетверо більше, ніж час польоту Mavic", — пояснив Бабенко.

