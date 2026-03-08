Начальник института танковых войск 9 лет находится на должности незаконно, — офицер "Азова"
Начальник Военного Института танковых войск находится на своей должности незаконно, считают представители Нацгвардии. Глава заведения должен был покинуть кресло еще 9 лет назад.
Бригадный генерал Александр Серпухов, который возглавляет профильный институт, готовящий профессиональные кадры для танковых войск, занимает должность неправомерно. Об этом пишет офицер бригады НГУ "Азов" Иван Галенко с позывным "Юнкер".
Ссылаясь на Закон о Высшем образовании, он напоминает, что одно и то же лицо не может быть руководителем учреждения высшего образования более двух сроков.
То есть, как отмечает "Юнкер", Александр Серпухов, который занял должность руководителя ВИТО в 2007 году, должен был уволиться еще в 2017-м, когда истек 2-ой срок избрания.
"Сегодня уже 2026 год, к предыдущим и нынешнему Министру обороны есть вопросы", — иронизирует Иван Галенко.
Что известно об Александре Серпухове
Александр Васильевич Серпухов родился 19 августа 1960 года в Харькове. В 1981 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Имеет звание Бригадного генерала Вооруженных Сил Украины. С 2007 года является начальником факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
До того, как возглавить заведение, с 2004 по 2007 годы был — начальником штаба — первым заместителем начальника ХИТВ.
С сентября по декабрь 2015 года принимал участие в АТО.
Имеет орден "За мужество" III степени, который получил в 1999 году, и ряд отличий Министерства обороны, в частности "Слава и честь" и др.
Издание "Информатор" писало, что руководитель учреждения превратил институт в личную "коррупционную ферму". Личный состав якобы отдает часть премий руководству, а т.н. "мертвые души" получают зарплату, не появляясь на работе и тому подобное.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило коррупционную схему на защите для бронетехники. Трое подозреваемых разворовали более 102 миллионов гривен, заключив договор о закупке динамической защиты для танков по втрое завышенным ценам.
