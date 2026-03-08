Начальник института танковых войск 9 лет находится на должности незаконно, — офицер "Азова"

Начальник Военного Института танковых войск находится на своей должности незаконно, считают представители Нацгвардии. Глава заведения должен был покинуть кресло еще 9 лет назад.

Бригадный генерал Александр Серпухов, который возглавляет профильный институт, готовящий профессиональные кадры для танковых войск, занимает должность неправомерно. Об этом пишет офицер бригады НГУ "Азов" Иван Галенко с позывным "Юнкер".

Ссылаясь на Закон о Высшем образовании, он напоминает, что одно и то же лицо не может быть руководителем учреждения высшего образования более двух сроков.

Выдержка из Закона о высшем образовании Фото: Скриншот

То есть, как отмечает "Юнкер", Александр Серпухов, который занял должность руководителя ВИТО в 2007 году, должен был уволиться еще в 2017-м, когда истек 2-ой срок избрания.

"Сегодня уже 2026 год, к предыдущим и нынешнему Министру обороны есть вопросы", — иронизирует Иван Галенко.

Что известно об Александре Серпухове

Александр Серпухов Фото: из открытых источников

Александр Васильевич Серпухов родился 19 августа 1960 года в Харькове. В 1981 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. Имеет звание Бригадного генерала Вооруженных Сил Украины. С 2007 года является начальником факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

До того, как возглавить заведение, с 2004 по 2007 годы был — начальником штаба — первым заместителем начальника ХИТВ.

С сентября по декабрь 2015 года принимал участие в АТО.

Александр Серпухов во время рабочей встречи с представителями танковых войск ВС ФРГ Фото: из открытых источников

Имеет орден "За мужество" III степени, который получил в 1999 году, и ряд отличий Министерства обороны, в частности "Слава и честь" и др.

Издание "Информатор" писало, что руководитель учреждения превратил институт в личную "коррупционную ферму". Личный состав якобы отдает часть премий руководству, а т.н. "мертвые души" получают зарплату, не появляясь на работе и тому подобное.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило коррупционную схему на защите для бронетехники. Трое подозреваемых разворовали более 102 миллионов гривен, заключив договор о закупке динамической защиты для танков по втрое завышенным ценам.

Также Фокус писал, что командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.