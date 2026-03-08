Начальник інституту танкових військ 9 років перебуває на посаді незаконно, — офіцер "Азову"

Начальник Військового Інституту танкових військ перебуває на своїй посаді незаконно, вважають представники Нацгвардії. Очільник закладу мав залишити крісло ще 9 років тому.

Бригадний генерал Олександр Серпухов, який очолює профільний інститут, що готує професійні кадри для танкових військ, займає посаду неправомірно. Про це пише офіцер бригади НГУ "Азов" Іван Галенко з позивним "Юнкер".

Посилаючись на Закон про Вищу освіту, він нагадує, що одна і та сама особа не може бути керівником закладу вищої освіти більше ніж два строки.

Витяг з Закону про вищу освіту Фото: Скріншот

Тобто, як зазначає "Юнкер", Олександр Серпухов, який обійняв посаду керівника ВІТВ у 2007 році, повинен був звільнитися ще 2017-го, коли сплив 2-ий термін обрання.

"Сьогодні вже 2026 рік, до попередніх і теперішнього Міністра оборони є питання", — іронізує Іван Галенко.

Що відомо про Олександра Серпухова

Олександр Серпухов Фото: з відкритих джерел

Олександр Васильович Серпухов народився 19 серпня 1960 року у Харкові. У 1981 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Має звання Бригадного генерала Збройних Сил України. З 2007 року є начальником факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

До того, як очолити заклад, з 2004 по 2007 роки був — начальником штабу — першим заступником начальника ХІТВ.

З вересня по грудень 2015 року брав участь у АТО.

Олександр Серпухов під час робочої зустрічі з представниками танкових військ ЗС ФРН Фото: з відкритих джерел

Має орден "За мужність" ІІІ ступеня, який отримав у 1999 році, та низку відзнаки Міністерства оборони, зокрема "Слава і честь" та ін.

Видання "Інформатор" писало, що керівник закладу перетворив інститут на особисту "корупційну ферму". Особовий склад нібито віддає частину премій керівництву, а т.зв. "мертві душі" отримують зарплату, не з'являючись на роботі тощо.

