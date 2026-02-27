Командувачу логістики Повітряних сил обрали запобіжний захід: який розмір застави

Командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ Андрію Українцю обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 25 квітня із можливістю застави у сім мільйонів гривень.

Чоловіка підозрюють в корупції під час будівництва укриттів для літаків. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду, який ухвалив це рішення.

Якщо за Українця внесуть заставу, йому буде заборонено спілкуватися з іншим фігурантом справи — керівником СБУ в Житомирській області Володимиром Компаниченком.

Раніше Компаниченку також обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у вигляді застави в 7 мільйонів гривень.

У суді наголосили, що в разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

прибувати на вимогу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

не залишати межі Житомирської області без спеціального дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від контактів із визначеними судом особами;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України, на зберігання;

носити електронний засіб контролю.

Розкрадання під час будівництва укриттів для літаків — що відомо

25 лютого нардеп Олексій Гончаренко повідомив про затримання командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаніченка за підозрою в отриманні 320 тис. дол. хабара на будівництво захисних споруд для аеродромів.

Їхнє затримання підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, уточнивши, що посадовці планували підкупити контррозвідку та аудиторів, щоб приховати недоліки проєкту. Під час спроби передачі хабара їх впіймали "на гарячому".

Нагадаємо, що 19 лютого головний психіатр ЗСУ мав вийти з СІЗО, проте СБУ повідомила йому нову підозру через отримання майже мільйона доларів тіньового прибутку, легалізованого через нерухомість та авто на родичів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України, а у разі доведення вини загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.