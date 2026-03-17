Угроза Третьей мировой войны растет на Востоке: Китай строит "Великую песчаную стену"

Разведки США и Тайваня отмечали, что Китай перестал отправлять военные самолеты на постоянные патрулирования в Южно-Китайском море. Но это тяжело назвать затишьем, так как сейчас Пекин активизировал работы по строительству так "Великой песчаной стены" и превращать спорные острова в военные базы.

Новые спутниковые снимки показывают более 20 земснарядов в работе, которые поднимают песок и ил со дна моря и выносят их на поверхность для закладки фундамента под новое строительство. Несмотря на обещание Китая, данное в 2015 году, остановить расширение, работы продолжаются вокруг рифа Антилопа, который является частью Парасельских островов и на который также претендуют Вьетнам и Тайвань, сообщает Daily Mail.

Китай укрепляется в Южно-Китайском море Фото: Planet Labs PBC

В декабре работы на острове начали всего два земснаряда, но сейчас на фотографиях видно, что флот из 22 высокотехнологичных "земснарядов" ведет, как описывается в одном из отчетов, "масштабную промышленную кампанию".

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря, но имеет территориальные споры с соседними странами, которые особенно обеспокоены проектами по созданию искусственных островов.

С 2014 года Китай активно укрепляет свои претензии, превращая острова и рифы в военные базы.

Китай превращает маленькие острова в укрепленные военные базы Фото: Planet Labs PBC

Длинные взлетно-посадочные полосы построены на трех островах архипелага Спратли: на рифах Файери-Кросс, Мисчиф и Суби, а также на острове Вуди в Парасельском архипелаге.

Эти базы также оборудованы ангарами и радарами, что позволяет им размещать военную авиацию в Южно-Китайском море.

На их аэродромах временно размещаются противокорабельные крылатые ракеты, зенитки, а также укрепленные укрытия. Эти аэродромы также способны принимать истребители.

В 2015 году Китай заявил о прекращении милитаризации подобных баз, однако, судя по всему, этот процесс возобновился, и работы по созданию так называемой "Великой песчаной стены" набирают обороты.

"Уже создано несколько квадратных километров новой земли, при этом значительные работы по мелиорации видны на территории более чем 15 квадратных километров некогда пустого рифа", — говорится в отчете лондонского центра Open Source Centre.

В заявлении также говорится: "Скромное начало переросло в масштабную промышленную кампанию… эти события позволяют предположить, что работы по созданию искусственных островов планируется распространить по всей длине рифа и, вероятно, они превратятся в многоцелевой форпост для усиления военного присутствия Китая в регионе".

Аннексия и претензии — почему Китай считает Южно-Китайское море своим

Китай захватил Парасельские острова в 1974 году у Южного Вьетнама, за несколько месяцев до поражения в гражданской войне от Северного Вьетнама.

Китай превращает острова в укрепленные военные базы

Риф Антилопы выполняет функцию промежуточного пункта между крупным китайским островом Хайнань и островом Вуди, на взлетно-посадочной полосе которого базируются истребители и самолеты-разведчики.

Пекин утверждает, что почти вся территория Южно-Китайского моря, площадью 1,2 миллиона квадратных миль, имеет жизненно важное значение для мировой торговли и безопасности, принадлежит ему.

При авторитарном президенте Си Цзиньпине Пекин продолжает расширять свое влияние в стратегически важных и богатых ресурсами водах Южно-Китайского моря, граничащих с рядом стран Юго-Восточной Азии.

Каждая из этих стран, включая Филиппины, Малайзию, Бруней и Вьетнам, претендует на различные участки моря и множество мелких островов, отмелей и рифов в его водах.

Но Китай настаивает на том, что ему должно принадлежать практически все море и его стратегические форпосты, включая обширные территории в пределах 200-мильных исключительных экономических зон (ИЭЗ) у берегов всех своих островных соседей.

В основе напряженности между Китаем и Филиппинами лежит скопление скал, отмелей, рифов и атоллов в Южно-Китайском море, в первую очередь острова Спратли и отмель Скарборо, на суверенитет над которыми претендуют обе страны.

Филиппины основывают свои претензии на географической близости и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS).В соответствии с этим соглашением, большинство спорных объектов находятся в пределах его исключительной экономической зоны.

Между тем, Китай претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, используя так называемую "линию девяти пунктиров" — протяженную границу, начерченную на карте в 1940-х годах, которая не имеет правовой основы в соответствии с международным правом.

Эта незаконность была подтверждена в 2016 году, когда трибунал в Гааге подавляющим большинством голосов вынес решение в пользу Филиппин, объявив претензии Китая недействительными.

Правительства западных стран, включая Великобританию, будут регулярно проводить "операции по обеспечению свободы судоходства", направляя корабли вблизи островов в символическом знаке несогласия с претензиями Китая на эти острова.

В сентябре прошлого года прошли HMS Richmond и USS Higgins. 13 марта между Тайванем и материковым Китаем произошла стычка, вызвавшая ярость в Пекине.

Пекин обвинил двух союзников в подрыве мира в регионе, заявив, что этот шаг равносилен "преследованию и провокации", как сообщил военный представитель, старший полковник Ши И.

Однако представитель британско-американского альянса заявил, что оба корабля прошли через международные воды.

