Визит Трампа под угрозой: Рубио могут не пустить в Китай, — Reuters

В Китае сделали неоднозначное заявление относительно визита Марко Рубио, который с 2020 года находится под санкциями КНР, в составе американской делегации во главе с президентом Дональдом Трампом. Журналисты предположили, что с этим могут возникнуть проблемы из-за ограничений Пекина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь ответил, попадет ли госсекретарь США Марко Рубио на территорию Китая во время визита президента США Дональда Трампа. Его цитирует Reuters.

Представитель намекнул, что Марко Рубио, который, вероятно, поедет с Трампом в Пекин, таки попадет на территорию Китая.

"Санкции Китая были направлены на слова и действия господина Рубио в отношении Китая во время его пребывания в должности в Сенате Соединенных Штатов", — сказал Лин, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции на визит Рубио.

Санкции Китая против Марко Рубио

В 2020 году Пекин ввел санкции против американского сенатора Марко Рубио. Политик резко критиковал власти Китая из-за нарушений прав человека в Синьцзяне. Также тогда Рубио активно поддерживал законы и санкции США, направленные против китайских и гонконгских чиновников, пишет Reuters.

В ответ Пекин обвинил сенатора Рубио во "вмешательстве во внутренние дела Китая" и наложил санкции, включающие, в частности, запрет на въезд в страну.

