Візит Трампа під загрозою: Рубіо можуть не пустити до Китаю, – Reuters

У Китаї зробили неоднозначну заяву щодо візиту Марко Рубіо, який з 2020 року перебуває під санкціями КНР, у складі американської делегації на чолі з президентом Дональдом Трампом. Журналісти припустили, що з цим можуть виникнути проблеми через обмеження Пекіну.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь відповів, чи потрапить держсекретар США Марко Рубіо на територію Китаю під час візиту президента США Дональда Трампа. Його цитує Reuters.

Речник натякнув, що Марко Рубіо, який, ймовірно, поїде з Трампом до Пекіна, таки потрапить на територію Китаю.

"Санкції Китаю були спрямовані на слова та дії пана Рубіо щодо Китаю під час його перебування на посаді в Сенаті Сполучених Штатів", – сказав Лін, відповідаючи на запитання, чи вплинуть санкції на візит Рубіо.

Санкції Китаю проти Марко Рубіо

У 2020 році Пекін запровадив санкції проти американського сенатора Марко Рубіо. Політик різко критикував владу Китаю через порушення прав людини в Сіньцзяні. Також тоді Рубіо активно підтримував закони і санкції США, що були спрямовані проти китайських і гонконгських чиновників, пише Reuters.

Відео дня

У відповідь Пекін звинуватив сенатора Рубіо у "втручанні у внутрішні справи Китаю" і наклав санкції, що, зокрема, включають заборону на в’їзд до країни.

