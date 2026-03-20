Под Покровском FPV-дрон ВСУ сбил Ка-52 ВС РФ: работали в прямом эфире (видео, фото)

Вооруженные силы Украины взорвали вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона. В сети появились фото и видео пораженной военной техники ВС РФ.

Информация о попадании FPV по российскому Ка-52 появилась в сети в 13:30 20 марта. Вражеский вертолет догорел на земле после вынужденной посадки, написали в Telegram-канале НПВ "Давление". Причина авиакатастрофы — попадание FPV-дрона 59 ОШБр ВСУ. В канале "Око Гора" опубликовали кадры с места событий. Видим видео, снятое разведдроном, который зафиксировал в прямом эфире результаты попадания. В центре кадра — разбитый российский вертолет, который лежит на земле, дымит и горит.

Вертолет Ка-52 ВС РФ — падение после удара FPV ВСУ 20 марта

Фото удара по Ка-52 РФ, которые появились несколькими минутами ранее, показывают горящую военную технику РФ, а над ней — еще одно устройство, до которого пока не достали дроны. Еще одно фото — момент попадания, записанный камерой FPV. При этом заметно, что FPV-дрон направлялся встречным курсом и врезался прямо в "нос" российского вертолета, который не успел уклониться. Ко всему, не понятно, попытался ли экипаж Ка-52 отстреливаться от украинского беспилотника.

Вертолет Ка-52 ВС РФ — фото горящей машины после удара FPV ВСУ 20 марта

Вертолет Ка-52 ВС РФ — кадр с камеры FPV-дрона ВСУ за мгновение до попадания, 20 марта

На момент публикации новости не было информации о том, выжил ли экипаж Ка-52 ВС РФ. Украинское командование пока официально не подтверждало попадание, которое, вероятно, появится на инфографике о потерях врага 21-22 марта

