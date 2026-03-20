Під Покровськом FPV-дрон ЗСУ збив Ка-52 ЗС РФ: працювали у прямому ефірі (відео, фото)

Збройні сили України підірвали вертоліт Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою FPV-дрона. У мережі з'явились фото та відео ураженої військової техніки ЗС РФ.

Інформація про влучання FPV по російському Ка-52 з'явилась у мережі о 13:30 20 березня. Ворожий вертоліт догорів на землі після вимушеної посадки, написали у Telegram-каналі НПВ "Тиск". Причина авіакатастрофи — влучанням FPV-дрона 59 ОШБр ЗСУ. У каналі "Око Гора" опублікували кадри з місця подій. Бачимо відео, зняте розвіддроном, який зафіксував у прямому ефірі результати влучання. У центрі кадру — розбитий російський вертоліт, які лежить на землі, димить та горить.

Фото удару по Ка-52 РФ, які з'явились кількома хвилинами раніше, показують палаючу військову техніку РФ, а над нею — ще один пристрій, до якого поки не дістали дрони. Ще одне фото — момент влучання, записаний камерою FPV.

Фото: НІП "Тиск"

Фото: Telegram

