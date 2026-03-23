Самолеты и вертолеты Израиля получили лазерное оружие: первые "удары" по "Шахедам" и ракетам (видео)

В Израиле появятся истребители и боевые вертолеты, которые будут иметь лазерное оружие для сбивания ракет и дронов "Шахед", заявил директор Elbit Systems Бецалель Махлис (Bezhalel Machlis). Новейшая наземная система Or Eitan/Iron Beam уже используется Армией обороны Израиля, и вскоре ЦАХАЛ будет иметь возможность сбивать цели комплексом "воздух-воздух". Какие преимущества имеет энергетическое оружие и как расширяет возможности противовоздушной обороны в отражении массированных атак?

Новые лазерные системы получили названия XCalibur — для установки на самолетах, и Sting — для установки на вертолетах, пояснил Махлис во время публичного подведения итогов 2025 года. После поднятия систем в воздухе уменьшится их зависимость от погоды и при этом цена поражения опасных объектов будет оставаться ниже традиционного оружия. По словам СЕО Elbit Systems, компания заключила контракт на интеграцию нового вида оружия на авиацию израильтян.

Лазерное оружие — Elbit Systems о системах XCalibur и Sting см. с 40:00

Компания продемонстрировала компьютерное видео работы лазерного оружия. В частности, установка XCalibur устанавливается под корпусом истребителя. Когда самолет видит цель, ракету или "Шахед", которые могут подняться выше облаков, то осуществляется выстрел. Кадры показывают, как цели начинают дымиться: ракета детонирует, "Шахед" сгорает. На сегодня Elbit Systems показала не настоящие видео с полевых испытаний.

Лазерное оружие — самолет Израиля сбивает ракету, компьютерная графика Elbit Systems Фото: Скриншот

Лазерное оружие — самолет Израиля сбивает "Шахед", компьютерная графика Elbit Systems Фото: Скриншот

Другой момент — компьютерная графика с лазерной установкой, установленной в кабину вертолета. Видим, что Sting работает из открытой двери кабины, пока пилот управляет полетом.

Лазерное оружие — вертолет Израиля запускает Iron Beam, компьютерная графика Elbit Systems Фото: Скриншот

Представитель компании заявил, что мощный лазер, используемый в качестве оружия, это "перевернувшая асимметрия". По его словам, речь идет о том, что одна иранская ракета сбивается, например, двумя зенитными ракетами стоимостью в миллионы долларов. Впрочем, в случае энергетического оружия стоимость уничтожения цели — это цена электроэнергии, которая в таком случае стоит условные "копейки". Вопрос средств особенно актуален на фоне войны с Ираном, которая может затянуться и потребует все новых расходов, уточнил СЕО. В контракте с Минобороны Израиля речь идет об интеграции лазерных систем на самолеты (XCalibur) и вертолеты (Sting).

"Это бесконечные расходы, которые являются неподъемными в долгосрочной перспективе, и, конечно, такое решение имеет значение для экономики вооружений и способа их защиты от атак. Использование мощного лазера в воздухе создаст новую ситуацию, где мы фактически станем главным игроком", — заявили в Elbit Systems.

Лазерное оружие — детали

Бежалель Махлис кратко объяснил, какие преимущества и проблемы имеет лазерное оружие:

меньшая зависимость от наличия облаков, пыли, осадков, поскольку на высоте лучшие условия для работы лазера;

есть возможность доставать для целей далеко от израильской территории, пока средства поражения Ирана далеко от целей;

инженеры работают над техническими проблемы, такими как охлаждение, стабилизация, интеграция на движущуюся платформу.

"Но мы смогли преодолеть все... и многие другие, и мы смогли преодолеть все эти вызовы, и мы очень продвинулись в разработке. И когда это решение будет отработано и заработает, я считаю, что это станет прорывом в том, как страны преодолевают формы и другие типы угроз", — заверил директор компании.

Отметим, в сентябре 2025 года Фокус писал о лазерной установке Iron Beam, которая поступила в армию Израиля. Минобороны страны заявило, что установки заработают в полную силу до конца того года.

