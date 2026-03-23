Самолеты и вертолеты Израиля получили лазерное оружие: первые "удары" по "Шахедам" и ракетам (видео)
В Израиле появятся истребители и боевые вертолеты, которые будут иметь лазерное оружие для сбивания ракет и дронов "Шахед", заявил директор Elbit Systems Бецалель Махлис (Bezhalel Machlis). Новейшая наземная система Or Eitan/Iron Beam уже используется Армией обороны Израиля, и вскоре ЦАХАЛ будет иметь возможность сбивать цели комплексом "воздух-воздух". Какие преимущества имеет энергетическое оружие и как расширяет возможности противовоздушной обороны в отражении массированных атак?
Новые лазерные системы получили названия XCalibur — для установки на самолетах, и Sting — для установки на вертолетах, пояснил Махлис во время публичного подведения итогов 2025 года. После поднятия систем в воздухе уменьшится их зависимость от погоды и при этом цена поражения опасных объектов будет оставаться ниже традиционного оружия. По словам СЕО Elbit Systems, компания заключила контракт на интеграцию нового вида оружия на авиацию израильтян.
Компания продемонстрировала компьютерное видео работы лазерного оружия. В частности, установка XCalibur устанавливается под корпусом истребителя. Когда самолет видит цель, ракету или "Шахед", которые могут подняться выше облаков, то осуществляется выстрел. Кадры показывают, как цели начинают дымиться: ракета детонирует, "Шахед" сгорает. На сегодня Elbit Systems показала не настоящие видео с полевых испытаний.
Другой момент — компьютерная графика с лазерной установкой, установленной в кабину вертолета. Видим, что Sting работает из открытой двери кабины, пока пилот управляет полетом.
Представитель компании заявил, что мощный лазер, используемый в качестве оружия, это "перевернувшая асимметрия". По его словам, речь идет о том, что одна иранская ракета сбивается, например, двумя зенитными ракетами стоимостью в миллионы долларов. Впрочем, в случае энергетического оружия стоимость уничтожения цели — это цена электроэнергии, которая в таком случае стоит условные "копейки". Вопрос средств особенно актуален на фоне войны с Ираном, которая может затянуться и потребует все новых расходов, уточнил СЕО. В контракте с Минобороны Израиля речь идет об интеграции лазерных систем на самолеты (XCalibur) и вертолеты (Sting).
"Это бесконечные расходы, которые являются неподъемными в долгосрочной перспективе, и, конечно, такое решение имеет значение для экономики вооружений и способа их защиты от атак. Использование мощного лазера в воздухе создаст новую ситуацию, где мы фактически станем главным игроком", — заявили в Elbit Systems.
Лазерное оружие — детали
Бежалель Махлис кратко объяснил, какие преимущества и проблемы имеет лазерное оружие:
- меньшая зависимость от наличия облаков, пыли, осадков, поскольку на высоте лучшие условия для работы лазера;
- есть возможность доставать для целей далеко от израильской территории, пока средства поражения Ирана далеко от целей;
- инженеры работают над техническими проблемы, такими как охлаждение, стабилизация, интеграция на движущуюся платформу.
"Но мы смогли преодолеть все... и многие другие, и мы смогли преодолеть все эти вызовы, и мы очень продвинулись в разработке. И когда это решение будет отработано и заработает, я считаю, что это станет прорывом в том, как страны преодолевают формы и другие типы угроз", — заверил директор компании.
Отметим, в сентябре 2025 года Фокус писал о лазерной установке Iron Beam, которая поступила в армию Израиля. Минобороны страны заявило, что установки заработают в полную силу до конца того года.
