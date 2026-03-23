Літаки та вертольоти Ізраїлю отримали лазерну зброю: перші "удари" по "Шахедах" та ракетах (відео)

В Ізраїлі з'являться винищувачі та бойові вертольоти, які матимуть лазерну зброю для збиття ракет та дронів "Шахед", заявив директор Elbit Systems Бецалель Махліс (Bezhalel Machlis). Новітня наземна система Or Eitan/Iron Beam вже використовується Армією оборони Ізраїлю, і незабаром ЦАХАЛ матиме можливість збивати цілі комплексом "повітря-повітря". Які переваги має енергетична зброя і як розширює можливості протиповітряної оборони у відбитті масованих атак?

Нові лазерні системи отримали назви XCalibur — для встановлення на літаках, та Sting — для встановлення на вертольотах, пояснив Махліс під час публічного підбивання підсумків 2025 року. Після підняття систем у повітрі зменшиться їхня залежність від погоди й при цьому ціна ураження небезпечних об'єктів лишатиметься нижчою за традиційну зброю. Зі слів СЕО Elbit Systems, компанія уклала контракт на інтеграцію нового виду зброї на авіацію ізраїльтян.

Лазерна зброя — Elbit Systems про системи XCalibur та Sting див. з 40:00

Компанія продемонструвала комп'ютерне відео роботи лазерної зброї. Зокрема, установка XCalibur встановлюється під корпусом винищувача. Коли літак бачить ціль, ракету чи "Шахед", які можуть піднятись вище хмар, то здійснюється постріл. Кадри показують, як цілі починають диміти: ракета детонує, "Шахед" згорає. На сьогодні Elbit Systems показала не справжні відео з польових випробувань.

Лазерна зброя — літак Ізраїлю збиває ракету, комп'ютерна графіка Elbit Systems Фото: Скриншот

Лазерна зброя — літак Ізраїлю збиває "Шахед", комп'ютерна графіка Elbit Systems Фото: Скриншот

Інший момент — комп'ютерна графіка з лазерною установкою, встановленою у кабіну вертольота. Бачимо, що Sting працює з відчинених дверей кабіни, поки пілот керує польотом.

Лазерна зброя — вертоліт Ізраїлю запускає Iron Beam, комп'ютерна графіка Elbit Systems Фото: Скриншот

Представник компанії заявив, що потужний лазер, який використовується як зброя, це "перевернула асиметрія". З його слів, ідеться про те, що одна іранська ракета збивається, наприклад, двома зенітними ракетами вартістю в мільйони доларів. Втім, у випадку енергетичної зброї вартість знищення цілі — це ціна електроенергії, яка у такому випадку коштує умовні "копійки". Питання коштів особливо актуальне на тлі війни з Іраном, яка може затягнутись і вимагатиме все нових витрат, уточнив СЕО. У контракті з Міноборони Ізраїлю ідеться про інтеграцію лазерних систем на літаки (XCalibur) та вертольоти (Sting).

"Це нескінченні витрати, які є непідйомними в довгостроковій перспективі, і, звичайно, таке рішення має значення для економіки озброєнь та способу їх захисту від атак. Використання потужного лазера в повітрі створить нову ситуацію, де ми фактично станемо головним гравцем", — заявили в Elbit Systems.

Лазерна зброя — деталі

Бежалель Махліс коротко пояснив, які переваги та проблеми має лазерна зброя:

менша залежність від наявності хмар, пилу, опадів, оскільки на висоті кращі умови для роботи лазера;

є можливість діставати для цілей далеко від ізраїльської території, поки засоби ураження Ірану далеко від цілей;

інженери працюють над технічними проблеми як-от охолодження, стабілізація, інтеграція на платформу, яка рухається.

"Але ми змогли подолати всі… і багато інших, і ми змогли подолати всі ці виклики, і ми дуже просунулися в розробці. І коли це рішення буде відпрацьоване та запрацює, я вважаю, що це стане проривом у тому, як країни долають форми та інші типи загроз", — запевнив директор компанії.

Зазначимо, у вересні 2025 року Фокус писав про лазерну установку Iron Beam, яка надійшла в армію Ізраїлю. Міноборони країни заявило, що установки запрацюють в повну силу до кінця того року.

Нагадуємо, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, чи може Росія виготовити власну лазерну зброю.