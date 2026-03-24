Китай готов к подводной войне с США: как карта океана поможет топить субмарины, — Reuters

Исследовательские корабли Китая почти 20 лет проводят картографирование дна океанов, но на самом деле собирают информацию для борьбы с субмаринами Соединенных Штатов Америки, говорится в материал агентства Reuters. Корабли изучают подводный рельеф и течения и готовят Пекин для будущей подводной войны с американцами. Какие регионы планеты особенно заинтересовали Китай и почему это опасно для США?

Китай действует в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, устанавливая датчики вокруг военных баз США или в зонах, в которых будут идти подводные лодки в случае войны, написало медиа. Официально Пекин говорит об исключительно научных исследованиях, но, по мнению западных аналитиков, собранные данные используют для ведения подводной войны. В частности, особое внимание уделили возможным точкам "подводных сражений" между китайскими и американскими субмаринами — это Тайвань, Гуам, Гавайи, Малаккский пролив и Первая островная цепь. Такие действия подорвут преимущество Пентагона в океане, поскольку противник будет лучше прятаться в толще воды, объясняется в материале.

Медиа ознакомилось с исследованиями военно-морских экспертов, которые обратили внимание на перемещение китайских кораблей и на то, как это повлияет на будущую потенциальную подводную войну. Среди прочего, речь шла о якобы исследовательском судне "Дун Фан Хонг-3" (Dong Fang Hong 3), которое в 2024-2025 годах установило подводные датчики вокруг Тайваня и Японии, в Тихом океане. Китайские ученые опубликовали статью с итогами работы, а эксперты поняли, что на самом деле речь идет о сборе информации для следующей войны.

"[Собранные данные] дали Китаю представление о подводных условиях, необходимых для более эффективного развертывания своих подводных лодок и охоты на подводные лодки своих противников", — написало Reuters.

В статье размещена траектория судна, которое особое внимание уделило водам возле Тайваня и Гуама. Кроме того, десятки других китайских кораблей выполняли аналогичные задачи по картографированию дна океана и добрались до Индийского океана (здесь как раз разворачиваются события в Персидском заливе и война с Ираном), в Арктике (здесь интересы РФ совпадают с интересами Пекина).

Война США и Китая — шпионское судно возле Тайваня

Война США и Китая — шпионское судно возле Гуама и Гавайев

Эксперты, с которыми пообщались журналисты Reuters, объяснили, что китайцы получили данные о подводном рельефе, температуре, солёности и течениях в стратегических зонах и таким образом получили преимущество над США в действиях на море. По мнению собеседников медиа, масштабы китайских научных исследований, с одной стороны, "впечатляют", с другой — говорят о получении преимущества над будущим противником.

"Если посмотреть на сам масштаб, то становится вполне понятно, что они намерены создать экспедиционный военно-морской потенциал для океана, который также базируется на операциях с подводными лодками", — подытожило Reuters.

летом 2025 года Фокус публиковал перевод статьи военных аналитиков портала The National Interest, в которой говорилось о приближении войны между США и Китаем. Среди прочего, речь шла о моделировании первой точки столкновения: речь идет о вторжении в Тайвань, которое ожидают уже в 2027 году.

западные эксперты сравнили ядерные доктрины РФ, США и Китая и объяснили, кто как будет действовать в случае ядерной войны.