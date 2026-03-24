Китай готовий до підводної війни з США: як карта океану допоможе топити субмарини, — Reuters

Дослідницькі кораблі Китаю майже 20 років проводять картографування дна океанів, але насправді збирають інформацію для боротьби з субмаринами Сполучених Штатів Америки, ідеться у матеріал агентства Reuters. Кораблі вивчають підводний рельєф та течії й готують Пекін для майбутньої підводної війни з американцями. Які регіони планети особливо зацікавили Китай і чому це небезпечно для США?

Китай діє у Тихому, Індійському та Північному Льодовитому океанах, встановлюючи датчики навколо військових баз США або у зонах, в яких ітимуть підводні човни у випадку війни, написало медіа. Офіційно Пекін говорить про виключно наукові дослідження, але, на думку західних аналітів, зібрані дані використають для ведення підводної війни. Зокрема, особливу увагу приділили можливим точкам "підводних битв" між китайськими та американськими субмаринами — це Тайвань, Гуам, Гаваї, Малаккська протока та Перший острівний ланцюг. Такі дії підірвуть перевагу Пентагона в океані, оскільки противник краще ховатиметься у товщі води, пояснюється у матеріалі.

Медіа ознайомилось з дослідженнями військово-морських експертів, які звернули увагу на переміщення китайських кораблів і про те, як це вплине на майбутню потенційну підводну війну. Серед іншого, ішлося про начебто дослідницьке судно "Дун Фан Хонг-3" (Dong Fang Hong 3), яке у 2024-2025 роках встановило підводні датчики навколо Тайваню та Японії, у Тихому океані. Китайські науковці опублікували статтю з підсумками роботи, а експерти зрозуміли, що насправді ідеться про збирання інформації для наступної війни.

"[Зібрані дані] дали Китаю уявлення про підводні умови, необхідні для ефективнішого розгортання своїх підводних човнів та полювання на підводні човни своїх супротивників", — написало Reuters.

У статті розміщено траєкторію судна, яке особливу увагу приділило водам біля Тайваню та Гуама. Крім того, десятки інших китайських кораблів виконували аналогічні завдання з картографування дна океану і дістались до Індійського океану (тут саме розгортаються події в Перській затоці та війна з Іраном), в Арктиці (тут інтереси РФ співпадають з інтересами Пекіну).

Війна США та Китаю — шпигунське судно біля Тайваню Фото: Reuters

Війна США та Китаю — шпигунське судно біля Гуама й Гаваїв Фото: Reuters

Експерти, з якими поспілкувались журналісти Reuters, пояснили, що китайці отримали дані про підводний рельєф, температуру, солоність і течії у стратегічних зонах і таким чином отримали перевагу над США у діях на морі. На думку співрозмовників медіа, масштаби китайських наукових досліджень, з одного боку, "вражають", з іншого — говорять про здобуття переваги над майбутнім противником.

"Якщо подивитися на сам масштаб, то стає цілком зрозуміло, що вони мають намір створити експедиційний військово-морський потенціал для океану, який також базується на операціях з підводними човнами", — підсумувало Reuters.

