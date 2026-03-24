Руководителя Военного института танковых войск Серпухова А.В. безосновательно обвинили в нарушении сроков занятия поста

8 марта в Фокусе был опубликован материал "Начальник института танковых войск 9 лет находится на должности незаконно", — офицер "Азова"".

Эта информация базировалась на публикации офицера бригады НГУ "Азов" Ивана Галенко с позывным "Юнкер".

После выхода материала в редакцию обратилась Карина Багмет, которая предоставила информацию о том, что Александр Серпухов на законном основании занимает должность начальника Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Во исполнение требований ст. 43 Закона Украины "О медиа" и с целью реализации права на опровержение публикуем текст опровержения.

Опровержение