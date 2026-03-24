Керівника Військового інституту танкових військ Серпухова О.В. безпідставно звинуватили в порушенні термінів заняття посади

8 березня у Фокусі було опубліковано матеріал "Начальник інституту танкових військ 9 років перебуває на посаді незаконно", — офіцер "Азова"".

Ця інформація базувалася на публікації офіцера бригади НГУ "Азов" Івана Галенка з позивним "Юнкер".

Після виходу матеріалу до редакції звернулася представниця генерала адвокатка Карина Багмет, яка надала інформацію про те, що Олександр Серпухов на законних підставах обіймає посаду начальника Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

На виконання вимог ст. 43 Закону України "Про медіа" та з метою реалізації права на спростування публікуємо текст спростування.

Спростування