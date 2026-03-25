Проигрывает в выносливости: аналитики RUSI указали на критическую уязвимость Запада в войне с Ираном

Современные войны все больше выигрывает не тот, кто имеет самое мощное оружие, а тот, кто способен быстро пополнять свои запасы. Конфликт с Ираном показал, что Запад сталкивается с критической проблемой — слишком дорогим и медленным производством боеприпасов.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) заявили, что война с Ираном выявила ключевую слабость западных армий — их зависимость от дорогих высокоточных боеприпасов и ограниченных возможностей быстрого пополнения запасов.

Если война в Украине стала сигналом тревоги для западной оборонно-промышленной базы, то первые 16 дней иранского конфликта стали сигналом тревоги, сигнализирующим о кризисе выносливости. Интенсивное потребление современных боеприпасов во время операции "Эпическая ярость" выявило критическую уязвимость, которую промышленный потенциал Запада не готов выдержать.

Хотя американские и израильские войска достигают определенного тактического успеха, поражая тысячи целей, они также сбивают беспилотники, используя многомиллионные ракеты. Такая тактика поразила украинских военных советников, развернутых в регионе, поскольку они наблюдали, как коалиционные средства ПВО "стреляют бездумно".

Эта асимметрия быстро истощает запасы высококачественного оружия. Коалиционные силы израсходовали 11 294 боеприпаса за первые 16 дней конфликта на сумму примерно 26 миллиардов долларов.

После первоначального залпа из более 5000 боеприпасов в течение первых 96 часов конфликт превратился в изнурительное испытание. Хотя ежедневные ракетные и беспилотные атаки Ирана сократились на 80-90% от первоначального пика, устойчивый темп продолжает истощать важнейшие ресурсы коалиции.

Однако настоящий стратегический риск заключается не в общих затратах, а в неравномерных темпах истощения. Запасы некоторых боеприпасов остаются значительными и масштабируемыми, тогда как другие, в частности ракеты-перехватчики большой дальности и высокоточное ударное оружие, приближаются к истощению.

Этот императив требует новой стратегической структуры: решающее преимущество переходит к тому игроку, который может поддерживать свою оборонную экономику и пополнять свои важнейшие активы. Операция "Эпическая ярость" — это первое испытание этой новой реальности, и ее первые результаты являются суровым предупреждением, считают эксперты RUSI.

Даже после встречи администрации Трампа с руководителями оборонной промышленности 6 марта, роста производства не произошло, поскольку не было размещено никаких профинансированных заказов.

Лидеры отрасли неохотно увеличивают производство без твердых обязательств, поскольку в прошлом их "обжигали" обещания финансирования, которые не материализовались. Ситуацию усугубляет то, что единственный американский завод по производству бризантных взрывчатых веществ, Holston Army Ammunition Plant, не получил приказов по увеличению производства. Базовое промышленное производство только ухудшается закрытием Ормузского пролива, которое угрожает цепочкам поставок жизненно важных материалов, таких как сера.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер уже 19 марта отметил, что мировые запасы "пустые или почти пустые", и что если война продлится еще месяц, "у нас почти не останется ракет".

Напомним, что Иран ранее заявлял о возможности ударов по Украине на фоне поддержки Израиля и сотрудничества с США. В то же время эксперты отмечают, что прямые военные возможности Тегерана для таких атак ограничены, а основную угрозу могут представлять асимметричные действия. В частности, речь идет о потенциальных диверсиях или других косвенных сценариях влияния.

Ранее мы также информировали, что на Ближнем Востоке растет активность проиранских группировок, которые атакуют американские объекты. В частности, фиксировались удары по военной технике США, включая вертолеты и радиолокационные системы.