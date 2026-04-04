Россияне атаковали Сумы беспилотниками: пылает многоэтажка, людей эвакуируют из домов (видео)

В ночь на 4 апреля в Сумах прогремела серия взрывов из-за атаки российских дронов. Враг атаковал беспилотниками жилой сектор в городе.

В результате обстрела поднялся пожар на верхних этажах жилой многоэтажки в Заречном районе города. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Впоследствии чиновник уточнил, что в результате атаки на город по меньшей мере три человека пострадали. Власти и оперативные службы начали эвакуацию людей из поврежденных домов.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь уточнил, что всего во время атаки в городе прогремели три взрыва. Он добавил, что, после удара по многоэтажке, произошло еще одно попадание ударного беспилотника в этом же дворе Заречного района. Дрон упал на площадке посреди двора, на месте также вспыхнул пожар.

Відео дня

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко писал, что дрон попал в 13 этаж 16-этажного дома. По состоянию на 03:40 часов количество пострадавших в результате атаки на Сумы возросло до 4 человек.

Штабы по ликвидации последствий атаки в городе развернут уже на утро. Информация уточняется.

Напомним, 3 апреля председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что россияне во время атаки уничтожили целую улицу в Коростене: повреждены более 100 домов, среди раненых — дети.

В Киевской области во время обстрела 3 апреля российский беспилотник попал по ветеринарной клинике, в результате чего погибли животные.