Росіяни атакували Суми безпілотниками: палає багатоповерхівка, людей евакуюють із будинків (відео)

У ніч на 4 квітня у Сумах прогриміла серія вибухів через атаку російських дронів. Ворог атакував безпілотниками житловий сектор у місті.

Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа на верхніх поверхах житлової багатоповерхівки у Зарічному районі міста. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Згодом посадовець уточнив, що внаслідок атаки на місто щонайменше троє людей постраждали. Влада та оперативні служби почали евакуацію людей із пошкоджених будинків.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що загалом під час атаки у місті прогриміли три вибухи. Він додав, що, удару по багатоповерхівці, сталося ще одне влучання ударного безпілотника у цьому ж дворі Зарічного району. Дрон впав на майданчику посеред двору, на місці також спалахнула пожежа.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко писав, що дрон влучив у 13 поверх 16-поверхового будинку. Станом на 03:40 годину кількість постраждалих внаслідок атаки на Суми зросла до 4 осіб.

Штаби з лікідації наслідків атаки у місті розгорнуть вже на ранок. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 3 квітня голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни під час атаки знищили цілу вулицю у Коростені: пошкоджені понад 100 будинків, серед поранених — діти.

На Київщині під час обстрілу 3 квітня російський безпілотник поцілив по ветеринарній клініці, внаслідок чого загинули тварини.