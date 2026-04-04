В Киеве прогремели взрывы: россияне на утро атаковали столицу "Шахедами", поднялся пожар

Утром 4 апреля в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. В столице были слышны звуки взрывов, власти сообщают о последствиях.

На фоне атаки в столице была слышна работа сил противовоздушной обороны, сообщили СМИ, а также поднялся пожар после падения обломков сбитого БпЛА. Фокус собрал, что известно об утреннем обстреле Киева.

Воздушная тревога в столице была объявлена около 06:30 часов из-за движения вражеских БпЛА, предупредили Воздушные силы.

Около 06:48 часов в столице прогремели взрывы, сообщило "Суспільне". Перед этим СМИ писали о звуках работы сил противовоздушной обороны в Киеве.

Через некоторое время городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях утренней атаки в Дарницком районе. По его словам, в результате падения обломков БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания зафиксирован пожар на верхнем этаже здания. Экстренные службы направляются на место, отметил мэр.

Відео дня

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил эту информацию. Информация о пострадавших в результате обстрела уточняется, отметил чиновник, призвав жителей Киева находиться в укрытиях.

"Фиксируем последствия атаки в Дарницком районе — пожар на крыше нежилого здания. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что силы ПВО также работают в области: сбивают вражеские беспилотники.

На фоне атаки в "Укрзализныце" информировали о вынужденной эвакуации пассажиров пригородных поездов.

Напомним, в ночь на 4 апреля россияне атаковали дронами Сумы: беспилотник попал в 16-этажный жилой дом, в результате чего поднялся пожар. Власти сообщили о пострадавших.

3 апреля в Минветеранов рассказали, что вражеский дрон упал на Национальном военном кладбище во время церемонии захоронения.