У Києві пролунали вибухи: росіяни на ранок атакували столицю "Шахедами", здійнялася пожежа

Вранці 4 квітня у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. У столиці було чутно звуки вибухів, влада повідомляє про наслідки.

На тлі атаки у столиці було чутно роботу сил протиповітряної оборони, повідомили ЗМІ, а також здійнялася пожежа після падіння уламків збитого БпЛА. Фокус зібрав, що відомо про ранковий обстріл Києва.

Повітряну тривогу у столиці було оголошено близько 06:30 години через рух ворожих БпЛА, попередили Повітряні сили.

Близько 06:48 години у столиці прогриміли вибухи, повідомило "Суспільне". Перед цим ЗМІ писали про звуки роботи сил протиповітряної оборони у Києві.

Через деякий час міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ранкової атаки у Дарницькому районі. За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі зафіксована пожежа на верхньому поверсі будівлі. Екстрені служби прямуюють на місце, зазначив мер.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив цю інформацію. Інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється, зазначив посадовець, закликавши мешканців Києва перебувати в укриттях.

"Фіксуємо наслідки атаки у Дарницькому районі — пожежа на даху нежитлової будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО також працюють в області: збивають ворожі безпілотники.

На тлі атаки в "Укрзалізниці" інформували про вимушену евакуацію пасажирів приміських поїздів.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня росіяни атакували дронами Суми: безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок, внаслідок чого здійнялася пожежа. Влада повідомила про постраждалих.

3 квітня у Мінветеранів розповіли, що ворожий дрон впав на Національному військовому кладовищі під час церемонії поховання.