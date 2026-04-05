"Управляли неумело": Трамп объявил о ликвидации военного руководства Ирана во время бомбардировок США (видео)

Президент США Дональд Трамп объявил о якобы успешной ликвидации многих военных руководителей Ирана во время американских бомбардировок.

Трамп заявил о том, что ликвидированное командование руководило своими войсками "неумело и безрассудно". Об этом президент США написал на собственной странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, эта бомбардировка также повлекла ряд других последствий. Однако каких именно — глава Белого дома не раскрыл.

"Этот масштабный удар по Тегерану привел к устранению многих иранских военных руководителей, которые руководили своими войсками неумело и безрассудно, а также ко многим другим последствиям", — говорится в заметке.

Дональд Трамп также прикрепил к своему сообщению видеоролик, который якобы демонстрирует кадры этих бомбардировок.

В то же время неизвестно, идет ли речь о новых бомбардировках, которые осуществили американские войска по военным объектам иранского режима, или это кадры атак, которые могли произойти раньше.

Официального подтверждения с иранской стороны этих ликвидаций не момент публикации не поступало. CNN пишет, что журналисты обратились в Белый дом за дополнительными комментариями по этому поводу, однако пока ответа нет.

Напомним, 4 апреля Трамп поставил новый дедлайн Ирану, пригрозив, что на страну "обрушится весь ад".

Издание The Wall Street Journal 3 апреля писало, что Иран готовится к возможному наземному вторжению США, усиливая оборону и угрожая нанести удары по значительному количеству целей вокруг Персидского залива.