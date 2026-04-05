"Керували невміло": Трамп оголосив про ліквідацію військового керівництва Ірану під час бомбардувань США (відео)

Президент США Дональд Трамп оголосив про нібито успішну ліквідацію багатьох військових керівників Ірану під час американських бомбардувань.

Трамп заявив про те, що ліквідоване командування керувало своїми військами "невміло й нерозважливо". Про це президент США написав на власній сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, це бомбардування також спричинило низку інших наслідків. Однак яких саме — глава Білого дому не розкрив.

"Цей масштабний удар по Тегерану призвів до усунення багатьох іранських військових керівників, які керували своїми військами невміло й нерозважливо, а також до багатьох інших наслідків", — йдеться у дописі.

Дональд Трамп також прикріпив до свого допису відеоролик, який нібито демонструє кадри цих бомбардувань.

Водночас невідомо, чи йдеться про нові бомбардування, які здійснили американські війська по військових об'єктах іранського режиму, чи це кадри атак, які могли відбутися раніше.

Офіційного підтвердження з іранської сторони цих ліквідацій не момент публікації не надходило. CNN пише, що журналісти звернулися до Білого дому за додатковими коментарями з цього приводу, однак поки відповіді немає.

Нагадаємо, 4 квітня Трамп поставив новий дедлайн Ірану, пригрозивши, що на країну "обрушиться все пекло".

Видання The Wall Street Journal 3 квітня писало, що Іран готується до можливого наземного вторгнення США, посилюючи оборону і погрожуючи завдати ударів по значній кількості цілей довкола Перської затоки.