В Харькове "Шахед" врезался в многоэтажку: есть пострадавшие (видео)

Российские оккупанты нанесли несколько ударов беспилотниками "Шахед" по Харькову. Один из вражеских БПЛА попал в многоэтажку.

Также известно о пострадавших после атаки. Видео попадания в многоэтажку опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Видео было снято из соседнего дома. Также он показал последствия удара — в доме обошлось без пожара, однако во дворе остались побитые автомобили.

"Очень прошу — во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов города быть подальше от окон (желательно, в укрытии) и не снимать. На этот раз для автора видео все обошлось хорошо, но не надо так рисковать своей жизнью. Берегите себя и будьте осторожны!" — отметил Терехов.

Одно попадание вражеского дрона произошло возле остановки общественного транспорта. В результате атаки ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился.

Зато председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что всего с начала атаки известно о шести пострадавших — 15-летняя девочка, 67-летний мужчина и три женщины — 34, 56 и 61 лет. Информация о еще одном пострадавшем уточняется.

Водитель маршрутного автобуса доставлен в больницу, он не получил тяжелых повреждений. Другие имеют острую реакцию на стресс в результате вражеского обстрела.

Напомним, что ночью 6 апреля под ударом ВС РФ оказалась Одесса, где один из дронов попал в многоэтажку.

