У Харкові "Шахед" врізався у багатоповерхівку: є постраждалі (відео)

Російські окупанти завдали декілька ударів безпілотниками "Шахед" по Харкову. Один з ворожих БПЛА влучив у багатоповерхівку.

Також відомо про постраждалих після атаки. Відео влучання у багатоповерхівку опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.

Відео було знято з сусіднього будинку. Також він показав наслідки удару — у будинку обійшлося без пожежі, однак у дворі залишилися побиті автомобілі.

"Дуже прошу — під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів міста бути подалі від вікон (бажано, в укритті) та не знімати. Цього разу для автора відео все обійшлося добре, але не треба так ризикувати своїм життям. Бережіть себе й будьте обережні!" — зазначив Терехов.

Одне влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок атаки поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував.

Натомість голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом від початку атаки відомо про шістьох постраждалих — 15-річна дівчинка, 67-річний чоловік та три жінки — 34, 56 та 61 років. Інформація щодо ще одного постраждалого уточнюється.

Водій маршрутного автобусу доставлений до лікарні, він не зазнав тяжких ушкоджень. Інші мають гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого обстрілу.

