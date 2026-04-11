С досыланием снарядов: Украина производит около 40 САУ "Богдана" ежемесячно, — OSINT-специалисты

OSINT-специалисты смогли подсчитать, что по состоянию на конец января 2026 года было изготовлено не менее 440 САУ 2С22 "Богдана". Аналитики предполагают, что последние данные свидетельствуют о поддержании ранее заявленного темпа производства.

Подсказкой к примерной оценке темпов передачи готовой продукции стало недавно выпущенное видео от 68-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Кадры с новой САУ пресс-служба бригады обнародовала в Facebook.

Впоследствии известный осинтер с ником Jeff заметил серийный номер на одной из САУ, которые попали в кадр. Он указывает, что по его предположениям благодаря серийным серийным номерам на 2С22, то по состоянию на январь 2026 года "было изготовлено не менее 441 единицу 2С22".

"Моя оценка общего количества произведенных 2С22 и 2П22 вместе составляет 598 единиц на конец января 2026 года. Я надеюсь найти серийный номер 2П22 примерно с того же периода, чтобы понять, сколько их было изготовлено на тот момент", — говорится в тексте.

Серийный номер производства САУ "Богдана"

Мысль о темпах производства продолжает украинский OSINT-специалист, известный под ником "Болгарин". В своей заметке он расширяет комментарий своего коллеги следующим объяснением:

"Учитывая, что соотношение производства САУ "Богдана" к "Богданы БГ" составляет где-то 3 к 1. То в целом должно быть 598 артиллерийских систем. Если взять ту же таблицу Джефа, то по состоянию на сентябрь 2025 года, в армию было передано 438 "Богдан" (САУ и БГ)".

Осинтер "Болгарин" указывает о темпах производства САУ "Богдана" Фото: Скриншот

По мнению "Болгарина", по грубым прикидкам за 4-5 месяцев было произведено 160 "Богдан", что означает "как раз заявленный темп" производства в 30-40 артиллерийских систем в месяц. Аналитик резюмирует, что на видео заметно также работу системы досылки снарядов.

"А вот система наведения КРИП-А (которую недавно можно было во многих пабликах увидеть) отсутствует. Это собственно и неудивительно, пока она не настолько распространена", — говорится в тексте.

