З досиланням снарядів: Україна виробляє близько 40 САУ "Богдана" щомісяця, — OSINT-фахівці

OSINT-фахівці змогли підрахувати, що станом на кінець січня 2026 року було виготовлено щонайменше 440 САУ 2С22 "Богдана". Аналітики припускають, що останні дані свідчать про підтримання раніше заявленого темпу виробництва.

Підказкою до приблизної оцінки темпів передачі готової продукції стало нещодавно випущене відео від 68-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Кадри з новою САУ пресслужба бригади оприлюднила в Facebook.

Згодом відомий осінтер з ніком Jeff помітив серійний номер на одній з САУ, які потрапили в кадр. Він вказує, що за його припущеннями завдяки серійним серійним номерам на 2С22, то станом на січень 2026 року "було виготовлено щонайменше 441 одиницю 2С22".

"Моя оцінка загальної кількості вироблених 2С22 і 2П22 разом становить 598 одиниць на кінець січня 2026 року. Я сподіваюся знайти серійний номер 2П22 приблизно з того ж періоду, щоб зрозуміти, скільки їх було виготовлено на той момент", — йдеться в тексті.

Серійний номер виробництва САУ "Богдана"

Думку щодо темпів виробництва продовжує український OSINT-спеціаліст, відомий під ніком "Болгарин". У своєму дописі він розширює коментар свого колеги наступним поясненням:

"Враховуючи, що співвідношення виробництва САУ "Богдана" до "Богдани БГ" становить десь 3 до 1. То загалом має бути 598 артилерийских систем. Якщо взяти ту саму таблицю Джефа, то станом на вересень 2025 року, в армію було передано 438 "Богдан" (САУ і БГ)".

Осінтер "Болгарин" вказує про темпи виробництва САУ "Богдана" Фото: Скриншот

На думку "Болгарина", за грубими прикидками за 4-5 місяців було вироблено 160 "Богдан", що означає "якраз заявлений темп" виробництва у 30-40 артилерійських систем у місяць. Аналітик резюмує, що на відео помітно також роботу системи досилання снарядів.

"А от систему наведення КРІП-А (яку нещодавно можна було у багатьох пабліках побачити) відсутня. Це власне і не дивно, поки вона не настільки поширена", — йдеться в тексті.

Раніше Фокус повідомляв про історію виробництва цієї артилерійської системи. Конструктори САУ "Богдана" пройшли складний етап розробки, запустили серію і закрили головний недолік у конструкції.

Згодом стало відомо щодо головних характеристик системи "Богдана-Б". Українські військові з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта розкрили нові деталі про 155-мм причіпну гаубицю 2П22 "Богдана-Б", вироблену Краматорським заводом важкого верстатобудування.