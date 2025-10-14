Бійці ЗСУ розкрили характеристики гаубиці "Богдана-Б": чим вона відрізняється від M777

Українські військові з 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта розкрили нові деталі про 155-мм причіпну гаубицю 2П22 "Богдана-Б", вироблену Краматорським заводом важкого верстатобудування. Вони порівняли вітчизняну артсистему з американською гаубицею М777.

Як повідомляється в матеріалі АрміяInform, система досить проста в експлуатації. "Богдана-Б" має масу 9,5 тонни, максимальна дальність стрільби становить 28-30 км, залежно від використовуваних боєприпасів.

Артилеристи зазначають, що "Богдана-Б" застосовує касетні, осколкові та осколково-фугасні снаряди, що робить її універсальною для різних типів цілей.

Експерти Defense Express зазначають, що заявлена дальність причіпної версії дещо поступається самохідному варіанту, що типово для буксированих систем. Однак, як підкреслюється, ефективність багато в чому залежить від боєприпасів, що є в розпорядженні підрозділу.

САУ Богдана ЗСУ — порівняння з М777

Військові порівняли "Богдану-Б" з американською M777, зазначивши, що за калібром і стандартами НАТО системи повністю сумісні — використовують однакові 155-мм снаряди, заряди і праймери. Це дає важливу перевагу в уніфікації та логістиці, а також прискорює перехід з радянських 152-мм калібрів на західні стандарти.

Командир розрахунку гаубиці "Богдана-Б" Фото: АрміяInform

"Головне злагоджений розрахунок і навчений особовий склад, щоб хлопці розуміли, хто що робить. Снаряди до неї, заряди, праймери ті самі, що й до М777, "натовський" стандарт", — сказав командир розрахунку Василь.

У бойових умовах "Богдана-Б" застосовувалася проти піхоти, мінометних позицій і артилерійських систем противника, включно з "Мста-Б" і "Гіацинт-Б". Характер позиційної війни робить такі точкові артилерійські дуелі особливо актуальними.

Розрахунок гаубиці "Богдана-Б" Фото: АрміяInform

Раніше повідомлялося, що причіпна "Богдана-Б" побудована на лафеті від радянського "Гіацинт-Б". Довжина ствола — 52 калібри. З урахуванням наявності 155-мм калібру довжина ствола сягає 8 м.

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) продовжує активно нарощувати випуск артилерійських систем — загальні темпи виробництва САУ "Богдана" досягли до 40 одиниць на місяць. Розробники вже працюють над наступною модернізацією, включно з варіантом з укороченим стволом довжиною 39 калібрів для підвищення мобільності та відповідності умовам фронту.

Нагадаємо, у серпні оглядачі DE розповіли, скільки підрозділів ЗСУ отримали САУ "Богдана". У вересні бійці ЗСУ показали оновлену версію САУ "Богдана" і пояснили, чим вона відрізняється від попередньої моделі.