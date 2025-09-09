САУ-всюдихід: у ЗСУ показали нову версію української артустановки "Богдана" (відео)

Шоста модифікація САУ "Богдана" отримала шасі з колісною формулою 6×6 для поліпшення мобільності та прохідності. "Богдана" перебуває на озброєнні 19 бригад ЗСУ.

Українська самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" отримала нову броньовану кабіну і шасі. Покращену версію установки показали бійці 60-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

Конструкція кабіни з капотним компонуванням візуально схожа на поширені зразки озброєння з арсеналу армії України, повідомив військовий портал "Мілітарний".

Це вже шоста модифікація САУ "Богдана" з різними типами шасі та варіантами броньованих кабін. Цього разу машина має шасі з колісною формулою 6×6, що покращить її мобільність і прохідність.

САУ "Богдана" — це перша українська установка, зроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Дальність її стрільби — до 30 км осколково-фугасним і до 40 км активно-реактивним снарядом.

Військові експерти нещодавно вказували, що Україна наростила темпи виробництва вітчизняних САУ "Богдана" майже до 30 одиниць на місяць.

Нагадаємо, установку "Богдана" мають на озброєнні 19 бригад ЗСУ та артилерійський дивізіон спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

