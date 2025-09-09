САУ-вездеход: в ВСУ показали новую версию украинской артустановки "Богдана" (видео)

Шестая модификация САУ "Богдана" получила шасси с колесной формулой 6×6 для улучшения мобильности и проходимости. "Богдана" состоит на вооружении 19 бригад ВСУ.

Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" получила новую бронированную кабину и шасси. Улучшенную версию установки показали бойцы 60-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Конструкция кабины с капотной компоновкой визуально похожа на распространенные образцы вооружения из арсенала армии Украины, сообщил военный портал "Милитарный".

Это уже шестая модификация САУ "Богдана" с различными типами шасси и вариантами бронированных кабин. В этот раз машина шасси с колесной формулой 6×6, что улучшит ее мобильность и проходимость.

САУ "Богдана" — это первая украинская установка, сделанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. Дальность ее стрельбы — до 30 км осколочно-фугасным и до 40 км активно-реактивным снарядом.

Военные эксперты недавно указывали, что Украина нарастила темпы производства отечественных САУ "Богдана" почти до 30 единиц в месяц.

Напомним, установку "Богдана" имеют на вооружении 19 бригад ВСУ и артиллерийский дивизион спецподразделения Тимура ГУР МО Украины.

