Силы обороны активно воюют гаубицами "Богдана" и "Богдана-БГ": какие бригады получили артиллерию

Украинская 155-мм гаубица «Богдана» постепенно занимает все более заметное место в артиллерии Сил обороны Украины. Система выпускается как в самоходном варианте 2С22, так и в буксируемом «Богдана-БГ», и уже поступила на вооружение целого ряда подразделений.

По данным OSINT-аналитика Jeff21461, который собрал визуальные подтверждения применения гаубицы, "Богдана" зафиксирована в распоряжении 19 бригад и одного артиллерийского дивизиона спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. Как пишут обозреватели Defense Express, это серьезный показатель для сравнительно новой системы, учитывая темпы выпуска около 30 единиц в месяц.

В десяти артиллерийских бригадах ВСУ активно эксплуатируются самоходные 2С22. При этом в ряде частей дополнительно применяются буксируемые "Богдана-БГ". Вне артбригад их заметили в 3-й отдельной штурмовой бригаде, тогда как 10-я горно-штурмовая, 100-я механизированная и 57-я мотопехотная бригады используют исключительно самоходные варианты. Это обусловлено тем, что САУ поступили в серию раньше буксируемой версии.

"Богдана" поступила и в подразделения НГУ. Помимо артиллерийской бригады, гаубицы есть у 18-й Славянской бригады, а в 13-й бригаде "Хартия" используют прицепной вариант. Самоходные модификации также замечены у полицейских бригад "Хижак" и "Лють".

Расширение производства позволяет ВСУ не только увеличивать плотность артиллерии, но и снижать зависимость от импортных поставок. Обозреватели подчеркивают, что украинская система проще в обслуживании, ее ремонт и снабжение быстрее, а буксируемый вариант закрывает нишу, где мировые аналоги представлены ограниченно.

"Поэтому хотя "Богдана" еще не стала основной в украинских военных, то спокойно идет к этому", — убеждены в Defense Express.

Ранее аналитики Defense Express выясняли, что нужно для того, чтобы артиллерийские системы "Богдана" стали основными в украинской армии. Для этого, по мнению экспертов, необходимо решить ряд задач, и прежде всего, в плане масштабов производства.

Напомним, "Краматорский завод тяжелого станкостроения" зарегистрировал международный патент на САУ 2С22 "Богдана". Это может свидетельствовать о планах организации зарубежного производства украинской артиллерийской системы.