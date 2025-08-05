САУ "Богдана" до сих пор не стали основными гаубицами в Силах обороны: что для этого нужно

Украинские 155-мм гаубицы «Богдана», которые изначально создавались в качестве опытного проекта, постепенно превращаются в массовую артиллерийскую систему Сил обороны. Однако для того, чтобы стать основной артиллерийской системой в украинской армии необходимо решить ряд задач.

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Вопрос о САУ "Богдана" как потенциально передовой артсистеме в Вооруженных силах Украины детально рассмотрели аналитики Defense Express. Прежде всего был отмечен аспект масштабов производства.

В 2022 году "Богданы" впервые пошли в серию, а к 2025 году темпы выпуска позволяют говорить о возможности стать основной системой ствольной артиллерии Украины уже в ближайшие 2–3 года.

На сегодняшний день в серийном производстве находятся самоходные версии гаубицы, сборка которых, по данным открытых источников, достигает около 30 единиц в месяц. Это эквивалентно выпуску до 360 единиц в год. Кроме того, активно выпускается и прицепной вариант, поставки которого в первом полугодии 2025 года включали не менее пяти партий. Объемы прицепных систем, впрочем, официально не раскрываются.

Артиллерия ВСУ — от разнообразия к стандартизации

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году артиллерийский парк Украины пополнился сотнями гаубиц западного образца. Среди них — такие системы, как M109, Caesar, Archer, Krab и PzH 2000. Однако столь широкий спектр требует значительных усилий по обеспечению логистики, ремонту и замене стволов, особенно в случае западных моделей, где дефицит комплектующих часто приводит к простою.

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В этом контексте массовое развертывание унифицированной украинской гаубицы "Богдана" способно значительно упростить техническое обслуживание и повысить устойчивость артиллерийских подразделений. Несмотря на то, что украинская система уступает по точности и технологичности западным аналогам, она занимает важную нишу массового и относительно простого фронтового средства.

Таким образом с учетом текущих темпов производства и возможности дооснащения дополнительных бригад, гаубица "Богдана" в ближайшие годы может стать стандартной системой украинской артиллерии. Это усилит операционную совместимость внутри Сил обороны и позволит снизить зависимость от внешних поставок.

Напомним, в начале июля украинская армия получила очередную партию отечественных прицепных гаубиц "Богдана-БГ". В новой версии гаубицы были устранены недостатки, выявленные при эксплуатации самоходной установки "Богдана".