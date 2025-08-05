САУ "Богдана" досі не стали основними гаубицями в Силах оборони: що для цього потрібно

Українські 155-мм гаубиці "Богдана", які спочатку створювали як дослідний проєкт, поступово перетворюються на масову артилерійську систему Сил оборони. Однак для того, щоб стати основною артилерійською системою в українській армії, необхідно вирішити низку завдань.

Related video

Питання про САУ "Богдана" як потенційно передову артсистему в Збройних силах України детально розглянули аналітики Defense Express. Насамперед було відзначено аспект масштабів виробництва.

У 2022 році "Богдани" вперше пішли в серію, а до 2025 року темпи випуску дають змогу говорити про можливість стати основною системою ствольної артилерії України вже в найближчі 2-3 роки.

На сьогодні в серійному виробництві перебувають самохідні версії гаубиці, збірка яких, за даними відкритих джерел, досягає близько 30 одиниць на місяць. Це еквівалентно випуску до 360 одиниць на рік. Крім того, активно випускається і причіпний варіант, постачання якого в першому півріччі 2025 року охоплювали не менше п'яти партій. Обсяги причіпних систем, утім, офіційно не розкриваються.

Артилерія ЗСУ — від різноманітності до стандартизації

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року артилерійський парк України поповнився сотнями гаубиць західного зразка. Серед них — такі системи, як M109, Caesar, Archer, Krab і PzH 2000. Однак настільки широкий спектр вимагає значних зусиль із забезпечення логістики, ремонту та заміни стволів, особливо у випадку західних моделей, де дефіцит комплектуючих часто призводить до простою.

Важливо

З роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України

У цьому контексті масове розгортання уніфікованої української гаубиці "Богдана" здатне значно спростити технічне обслуговування і підвищити стійкість артилерійських підрозділів. Незважаючи на те, що українська система поступається за точністю і технологічністю західним аналогам, вона займає важливу нішу масового і відносно простого фронтового засобу.

Таким чином, з урахуванням поточних темпів виробництва і можливості дооснащення додаткових бригад, гаубиця "Богдана" в найближчі роки може стати стандартною системою української артилерії. Це посилить операційну сумісність всередині Сил оборони та дасть змогу знизити залежність від зовнішніх поставок.

Нагадаємо, на початку липня українська армія отримала чергову партію вітчизняних причіпних гаубиць "Богдана-БГ". У новій версії гаубиці було усунуто недоліки, виявлені під час експлуатації самохідної установки "Богдана".