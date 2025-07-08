Українську гаубицю "Богдана-БГ" доопрацювали: чергова партія надійшла у війська (відео)

Українська армія отримала чергову партію вітчизняних причіпних гаубиць "Богдана-БГ". З січня поточного року це п'яте постачання артустановок, яка була завершена в липні.

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Гаубиці надходили на фронт практично протягом усіх перших місяців півріччя.

"У січні — перша партія, у лютому — друга партія, у березні — третя партія, це — п'ята партія, закрили", — повідомив в інтерв'ю 5 каналу генерал-майор Іван Лісовий.

Генерал-майор Іван Лісовий про виробництво артилерії "Богдана"

Воєначальник зазначив, що в причіпній версії гаубиці було усунуто недоліки, виявлені під час експлуатації самохідної установки "Богдана".

Лісовий підкреслив, що модернізація будь-якого нового зразка озброєння, зокрема й артилерійської установки, це неминучий процес. Зазвичай на усунення недоліків йде від п'яти до восьми років.

"Зразок озброєння, щоб його довести до ладу, потрібно 5-8 років. Але зараз при сучасних технологіях — нехай буде п'ять. Вважайте, з 2022 року ми почали запускати машину по новому", — додав генерал.

Окремо зазначимо, що Агентство оборонних закупівель України також підтвердило передачу чергової партії причіпних гаубиць на фронт, проте не уточнило, яка за рахунком це була поставка.

Нова версія, перевірена на практиці

Прототип причіпної гаубиці "Богдана-БГ" вперше був представлений публічно наприкінці 2024 року, проте розробка велася з грудня 2023 року. Нова буксирувана версія не замінює наявні самохідні артилерійські установки "Богдана", а виступає як доповнення. Вона призначена для швидкого насичення військ далекобійною артилерією в умовах масового виробництва.

Порівняно з САУ, причіпні гармати дешевші у виробництві та обслуговуванні, мають більшу живучість і простіші в експлуатації. За даними видання "Мілітарний", вартість однієї гаубиці "Богдана-БГ" становить близько 1,5 млн доларів, тоді як самохідна версія обходиться в 2,3-2,8 млн євро.

Експерти додали, що точні характеристики "Богдана-БГ" поки що не розкриваються офіційно, однак за візуальними матеріалами можна зробити висновок, що гаубиця оснащена тим самим 155-мм 52-каліберним стволом, що і самохідна версія. Таким чином, показники дальності і точності залишаються порівнянними.

Нагадаємо, західні оглядачі з Army Technology вважають, що український ВПК здатний випустити на 80% більше самохідних артилерійських установок "Богдана", ніж повідомило Агентство оборонних закупівель. Протягом двох років потужності зросли в шість разів.