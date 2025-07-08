Украинскую гаубицу "Богдана-БГ" доработали: очередная партия поступила в войска (видео)

Украинская армия получила очередную партию отечественных прицепных гаубиц «Богдана-БГ». С января текущего года это пятая поставка артустановок, которая была завершена в июле.

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Гаубицы поступали на фронт практически на протяжении всех первых месяцев полугодия.

"В январе – первая партия, в феврале – вторая партия, в марте – третья партия, это – пятая партия, закрыли", – сообщил в интервью 5 канала генерал-майор Иван Лисовой.

Генерал-майор Иван Лисовой о производстве артиллерии "Богдана"

Военачальник отметил, что в прицепной версии гаубицы были устранены недостатки, выявленные при эксплуатации самоходной установки "Богдана".

Лисовой подчеркнул, что модернизация любого нового образца вооружения, в том числе и артиллерийской установки, это неизбежный процесс. Как правило на устранение недостатков уходит от пяти до восьми лет.

"Образец вооружения, чтобы его довести до ума нужно 5-8 лет. Но сейчас при современных технологиях — пусть будет пять. Считайте, с 2022 годы мы начали запускать машину по новому", — добавил генерал.

Отдельно отметим, что Агентство оборонных закупок Украины также подтвердило передачу очередной партии прицепных гаубиц на фронт, однако не уточнило, какая по счету это была поставка.

Новая версия, проверенная на практике

Прототип прицепной гаубицы "Богдана-БГ" впервые был представлен публично в конце 2024 года, однако разработка велась с декабря 2023 года. Новая буксируемая версия не заменяет существующие самоходные артиллерийские установки "Богдана", а выступает в качестве дополнения. Она предназначена для быстрого насыщения войск дальнобойной артиллерией в условиях массового производства.

По сравнению с САУ, прицепные орудия дешевле в производстве и обслуживании, обладают большей живучестью и проще в эксплуатации. По данным издания "Милитарный", стоимость одной гаубицы "Богдана-БГ" составляет около 1,5 млн долларов, в то время как самоходная версия обходится в 2,3–2,8 млн евро.

Эксперты добавили, что точные характеристики "Богдана-БГ" пока не раскрываются официально, однако по визуальным материалам можно сделать вывод, что гаубица оснащена тем же 155-мм 52-калиберным стволом, что и самоходная версия. Таким образом, показатели дальности и точности остаются сопоставимыми.

Напомним, западные обозреватели из Army Technology считают, что украинский ВПК способен выпустить на 80% больше самоходных артиллерийских установок "Богдана", чем сообщило Агентство оборонных закупок. В течение двух лет мощности выросли в шесть раз.