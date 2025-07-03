"Богдана" выходит на международный рынок: Украина запатентовала САУ по системе PCT

«Краматорский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировал международный патент на самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана». По мнению экспертов, это может свидетельствовать о планах организации зарубежного производства украинской САУ.

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Патент оформлен по процедуре Patent Cooperation Treaty (PCT), что позволяет запустить процесс международной правовой охраны САУ одновременно в ряде стран — потенциальных партнеров и покупателей. Об этом сообщил аналитик по бронетехнике BTVT.

В патентной документации указано, что "Богдана" оформлена как отдельный артиллерийский модуль для установки на различные типы шасси, а также как полноценная самоходная установка. Визуально она представлена на новом колесном шасси в финальной конфигурации.

Как отметили обозреватели "Милитарного", украинские инженеры продолжают испытывать различные модификации модуля "Богдана" на новых типах платформ. В мае 2025 года 44-я отдельная артиллерийская бригада получила последнюю на тот момент модификацию установки. Это уже как минимум пятая версия системы, отличающаяся типом шасси и вариантами бронированных кабин.

В патенте отмечается наличие полуавтоматического усилителя заряжания, однако в боевых условиях он не используется. Причина в том, что конструкция не позволяет одновременно осуществлять зарядку и наведение орудия — это создает ограничения в динамике огня.

САУ "Богдана": флагман украинской артиллерии

Украинская САУ "Богдана" — это современная артиллерийская система, предназначенная для усиления огневой мощи Вооруженных сил Украины. Она представляет собой 155-мм гаубицу, разработанную отечественным оборонно-промышленным комплексом. С момента своего появления в 2018 году она претерпела ряд изменений, связанных с выбором оптимального колесного шасси для повышения боевой эффективности и мобильности.

Технические характеристики

Калибр: 155 мм, соответствующий стандартам НАТО.

Дальность стрельбы: до 50 км при использовании реактивных снарядов.

Скорострельность: до 6 выстрелов в минуту.

Экипаж: 5-6 человек.

Масса: около 28 тонн.

Скорость движения: до 80 км/ч по шоссе, до 30 км/ч по пересеченной местности.

Запас хода: до 800 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ опубликовали видеосюжет, в котором украинские артиллеристы подробно рассказали об особенностях эксплуатации САУ "Богдана" и буксируемой версии "Богдана-Б", получившей индекс 2Г22-БГ.