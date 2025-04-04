Новейшая "Богдана-Б" до конца года будет модернизирована: что поменяют в гаубице (видео)

Украинская буксируемая гаубица "Богдана-Б" в настоящее время использует лафет от советской гаубицы "Гиацинт-Б". Причина — сугубо прагматичная: существующие элементы позволяют быстрее поставлять артиллерию в войска. Однако разработчики сообщили, что уже до конца 2025 года у пушки появится новый лафет собственного производства.

Related video

Сухопутные войска Украины опубликовали новый видеосюжет, в котором украинские артиллеристы подробно рассказали об особенностях эксплуатации как самоходной артиллерийской установки "Богдана", так и буксируемой версии "Богдана-Б", которая получила индекс 2Г22-БГ.

Представитель производителя — Краматорского завода тяжелого станкостроения — также поделился важными уточнениями о конструкции и дальнейших планах по усовершенствованию систем.

Было отмечено, что на фоне активного применения дронов концепция преимущества классических САУ над буксируемыми системами больше не столь однозначна. По словам украинских артиллеристов, любое движение самоходной установки может быть замечено и уничтожено, поэтому огневые позиции готовятся заранее, с тщательной маскировкой и защитой.

Буксируемая "Богдана" имеет меньший размер по сравнению с самоходной установкой, поэтому ее легче замаскировать. В сюжете подчеркивается, что украинские бойцы даже перевозят с собой деревья, чтобы вкапывать их вокруг позиций для лучшей маскировки. В связи с этим прицепные системы, которые требуют меньше усилий при подготовке позиций, получили дополнительную ценность.

"Теперь САУ не просто "стрельнула и уехала" — движение на поле боя само по себе уже не является гарантией безопасности. Вы когда-то полевую мышку видели? Она вылезла из норки, стрельнула и свалила… Главное — чтобы мышка сидела в норке. Тогда лови ее потом по всему полю…" — пояснил один из бойцов.

Новый лафет для гаубицы "Богдана-Б"

Что касается технического аспекта, то представитель компании-разработчика сообщил, что до конца 2025 года будет представлен новый лафет собственной разработки.

Сейчас "Богдана-Б" использует лафет от советской артиллерийской системы 2А36 "Гиацинт-Б". Такое техническое решение было обусловлено необходимостью ускоренной разработки прицепного варианта "Богданы" для нужд Сил обороны. Поэтому и использовали имеющиеся лафеты, которые вернулись на базы хранения из-за изношенности артчастей и дефицита специфических выстрелов для советской пушки.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы отметили высокую точность стрельбы буксируемой гаубицы "Богдана-Б", даже по сравнению с западными аналогами. Бойцы также рассказали и о выносливости украинской гаубицы, ресурс которой достигает 8000 выстрелов.