Новітня "Богдана-Б" до кінця року буде модернізована: що поміняють у гаубиці (відео)

Українська буксирована гаубиця "Богдана-Б" нині використовує лафет від радянської гаубиці "Гіацинт-Б". Причина — суто прагматична: наявні елементи дають змогу швидше поставляти артилерію у війська. Однак розробники повідомили, що вже до кінця 2025 року у гармати з'явиться новий лафет власного виробництва.

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Сухопутні війська України опублікували новий відеосюжет, у якому українські артилеристи детально розповіли про особливості експлуатації як самохідної артилерійської установки "Богдана", так і буксированої версії "Богдана-Б", яка отримала індекс 2Г22-БГ.

Представник виробника — Краматорського заводу важкого верстатобудування — також поділився важливими уточненнями щодо конструкції та подальших планів з удосконалення систем.

Було зазначено, що на тлі активного застосування дронів концепція переваги класичних САУ над системами, що буксируються, більше не настільки однозначна. За словами українських артилеристів, будь-який рух самохідної установки може бути помічений і знищений, тому вогневі позиції готують заздалегідь, з ретельним маскуванням і захистом.

Буксирована "Богдана" має менший розмір порівняно із самохідною установкою, тому її легше замаскувати. У сюжеті підкреслюється, що українські бійці навіть перевозять із собою дерева, щоб вкопувати їх навколо позицій для кращого маскування. У зв'язку з цим причіпні системи, які вимагають менше зусиль при підготовці позицій, отримали додаткову цінність.

"Тепер САУ не просто "стрельнула і поїхала" — рух на полі бою сам по собі вже не є гарантією безпеки. Ви колись польову мишку бачили? Вона вилізла з нірки, стрельнула і звалила... Головне — щоб мишка сиділа в нірці. Тоді лови її потім по всьому полю..." — пояснив один із бійців.

Новий лафет для гаубиці "Богдана-Б"

Щодо технічного аспекту, то представник компанії-розробника повідомив, що до кінця 2025 року буде представлено новий лафет власної розробки.

Наразі "Богдана-Б" використовує лафет від радянської артилерійської системи 2А36 "Гіацинт-Б". Таке технічне рішення було зумовлене необхідністю прискореної розробки причіпного варіанту "Богдани" для потреб Сил оборони. Тому й використовували наявні лафети, які повернулися на бази зберігання через зношеність артчастин та дефіцит специфічних пострілів для радянської гармати.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи відзначили високу точність стрільби буксированої гаубиці "Богдана-Б", навіть порівняно із західними аналогами. Бійці також розповіли й про витривалість української гаубиці, ресурс якої сягає 8000 пострілів.