"Богдана" виходить на міжнародний ринок: Україна запатентувала САУ за системою PCT

"Краматорський завод важкого верстатобудування" зареєстрував міжнародний патент на самохідну артилерійську установку 2С22 "Богдана". На думку експертів, це може свідчити про плани організації закордонного виробництва української САУ.

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Патент оформлено за процедурою Patent Cooperation Treaty (PCT), що дає змогу запустити процес міжнародної правової охорони САУ одночасно в низці країн — потенційних партнерів і покупців. Про це повідомив аналітик з бронетехніки BTVT.

У патентній документації зазначено, що "Богдана" оформлена як окремий артилерійський модуль для установки на різні типи шасі, а також як повноцінна самохідна установка. Візуально вона представлена на новому колісному шасі у фінальній конфігурації.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", українські інженери продовжують випробовувати різні модифікації модуля "Богдана" на нових типах платформ. У травні 2025 року 44-та окрема артилерійська бригада отримала останню на той момент модифікацію установки. Це вже щонайменше п'ята версія системи, що відрізняється типом шасі та варіантами броньованих кабін.

У патенті наголошується на наявності напівавтоматичного підсилювача заряджання, проте в бойових умовах він не використовується. Причина в тому, що конструкція не дає змоги одночасно здійснювати заряджання і наведення гармати — це створює обмеження в динаміці вогню.

САУ "Богдана": флагман української артилерії

Українська САУ "Богдана" — це сучасна артилерійська система, призначена для посилення вогневої потужності Збройних сил України. Вона являє собою 155-мм гаубицю, розроблену вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. З моменту своєї появи 2018 року вона зазнала низки змін, пов'язаних із вибором оптимального колісного шасі для підвищення бойової ефективності та мобільності.

Технічні характеристики

Калібр: 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Дальність стрільби: до 50 км під час використання реактивних снарядів.

Скорострільність: до 6 пострілів на хвилину.

Екіпаж: 5–6 осіб.

Маса: майже 28 тонн.

Швидкість руху: до 80 км/год по шосе, до 30 км/год по бездоріжжю.

Запас ходу: до 800 км.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ опублікували відеосюжет, у якому українські артилеристи детально розповіли про особливості експлуатації САУ "Богдана" і буксируваної версії "Богдана-Б", що отримала індекс 2Г22-БГ.